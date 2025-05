Novo Homem-Aranha pode ser o fracasso mais estiloso do ano

Homem-Aranha Noir: estilo sombrio pode se prejudicar audiência - Foto: Reprodução

O Homem-Aranha está prestes a ganhar mais uma versão nas telas, desta vez com um tom sombrio e nostálgico. Prevista para estrear ainda em 2025, a série Homem-Aranha Noir, em produção pela Amazon Prime Video, deve explorar uma faceta mais densa do famoso herói da Marvel. A escolha estética do projeto — com gravações em preto e branco — pode ser um trunfo artístico, mas também representa um risco comercial para o streaming.

Inspirado nos quadrinhos lançados pela Marvel em 2009, o personagem é uma versão alternativa do Homem-Aranha, ambientada na Nova York dos anos 1930. Longe do tom leve das aventuras de Peter Parker, o Aranha Noir é um vigilante mais violento, que atua em meio à corrupção e ao crime organizado durante a Grande Depressão. Essa versão ganhou notoriedade no cinema ao aparecer no filme Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), onde foi dublada por Nicolas Cage.

Estética ousada pode dividir audiência

A série promete mergulhar no clima noir, com estética cinematográfica em preto e branco, figurinos de época e atmosfera melancólica, típica dos filmes de detetive. Embora isso crie um produto visualmente sofisticado, a escolha pode afastar parte do público que se identifica com o estilo mais colorido e ágil das produções da Marvel.

A proposta se distancia dos padrões atuais de séries de super-heróis, que geralmente apostam em efeitos visuais vibrantes e ação constante. Produções em preto e branco são raras e, mesmo quando bem recebidas pela crítica, como Roma ou Nebraska, costumam ter alcance limitado. Se o público do Prime Video não abraçar a proposta, Homem-Aranha Noir corre o risco de se tornar uma aposta cara, porém de retorno modesto.