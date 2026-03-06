NO STREAMING
Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data
Filme segue em cartaz nos cinemas
Por Edvaldo Sales
‘O Agente Secreto’, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, chega na Netflix neste sábado, 7. A estreia no streaming acontece após o longa atrair 2,5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros.
Vale lembrar que o filme está em cartaz nos cinemas do Brasil desde novembro. O longa completa quatro meses em exibição contínua sem sair do Top 10 de bilheterias nacionais.
Raparigou ou não raparigou? O Agente Secreto, aclamado filme de @kmendoncafilho com 4 indicações ao Oscar® 2026, chega amanhã na Netflix. @vitrine_filmes pic.twitter.com/Mn2uYFpPZe— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 6, 2026
Qual a história de O Agente Secreto?
Ambientado em 1977, durante a Ditadura Militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso. Mas, ao chegar à cidade em pleno Carnaval, percebe que a nova vida pode ser menos segura do que imaginava.
Assista ao trailer de O Agente Secreto:
Prêmios
No Festival de Cannes de 2025, O Agente Secreto teve um resultado histórico, levando para casa dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator.
Já no Globo de Ouro 2026, o longa venceu nas categorias de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Ator em Drama, também com Wagner Moura.
O Agente Secreto concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Moura) e Melhor Direção de Elenco.
