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O Agente Secreto se torna o filme brasileiro mais premiado da história
Produção estrelada por Wagner Moura venceu
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Wagner Moura em cena -
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O Agente Secreto se tornou o filme brasileiro mais premiado da história após vencer oito categorias no Prêmio Platino Xcaret, no México, no último sábado, 9. Ao todo, a produção protagonizada pelo baiano Wagner Moura e dirigida pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho já conquistou 99 honrarias da comunidade de cinema mundial.
A estreia do filme no circuito internacional aconteceu em maio de 2025, no Festival de Cinema de Cannes, onde o filme recebeu quatro prêmios, entre eles os de Melhor Direção e Melhor Ator.
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O longa-metragem já superou por muito duas das maiores produções da história brasileira, ambas dirigidas por Walter Salles:
- Central do Brasil, de 1998, que venceu 44 prêmios;
- Ainda Estou Aqui, de 2024, que venceu 64 honrarias.