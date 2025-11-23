O filme da Netflix considerado obra-prima que você precisa ver agora

Sonhos de Trem, novo filme da Netflix, vem sendo considerado uma obra-prima contemporânea - Foto: Divulgação

Com 95% de aprovação em sites como Rotten Tomatoes e nota 87/100 no Metacritic, Sonhos de Trem já desponta como uma das produções mais emocionantes do ano e uma das apostas da Netflix para o Oscar 2026.

O filme, que foi lançado nessa sexta-feira, 21, vem sendo considerado uma obra-prima contemporânea por críticos internacionais, que destacam sua força estética e sensorial, e já figura no TOP 10 da plataforma, ocupando atualmente a quinta posição.

A cinematografia assinada por Adolph Velosa é apontada como uma das grandes forças da obra. A crítica enfatiza como a direção visual utiliza paisagens, texturas e close-ups para construir uma atmosfera meditativa, em sintonia com a trilha harmônica composta por Bryce Dessner.

A combinação cria uma experiência que mergulha o público em reflexões sobre humanidade, silêncio e transformações ao longo do tempo.



A performance de Joel Edgerton também está entre os pontos mais exaltados. Vivendo Robert Grainier, um lenhador e trabalhador ferroviário do início do século XX, o ator entrega camadas profundas ao personagem com poucas palavras e forte expressividade corporal.

Esse trabalho sutil e impactante vem rendendo aclamação e fortalecendo sua presença na corrida por prêmios. Ao seu lado, o elenco conta com Felicity Jones, Kerry Condon e William H. Macy, que ampliam a densidade da narrativa com interpretações afinadas ao tom contemplativo da obra.

O filme apresenta ainda um elenco complementar formado por Clifton Collins Jr., Sean San José, Alfred Hsing e Ron Ford.

A trama acompanha Robert Grainier, vivido por Joel Edgerton, um dos muitos madeireiros responsáveis por construir e expandir ferrovias pelos Estados Unidos no início do século XX.

Órfão desde muito jovem, ele cresceu entre as florestas do Noroeste do Pacífico. Em um século marcado por transformações aceleradas, precisou passar longos períodos afastado de quem mais amava: sua esposa Gladys (Felicity Jones) e sua pequena filha.

Quando uma tragédia sem precedentes atinge a família, ele precisa aceitar a derrota e se esforçar para relembrar os laços únicos de uma jornada que, ao mesmo tempo, é distinta, mas universal.

A sensibilidade da narrativa e o cuidado estético transformaram Sonhos de Trem em um dos lançamentos mais aguardados da plataforma. Aclamado como a maior obra-prima da Netflix em 2025, o filme emociona o mundo inteiro e promete impactar profundamente o público.