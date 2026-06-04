O filme de ficção científica em alta no Prime Video para ver agora

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Nada como aproveitar o feriado para colocar um bom filme na lista e escapar da rotina por algumas horas. Para quem gosta de histórias que misturam mistério, suspense e situações imprevisíveis, o Prime Video tem uma opção que vem chamando atenção do público.

Em alta na plataforma e atualmente entre os filmes mais assistidos do TOP 10 do streaming, Bugonia combina ficção científica, comédia e paranoia em uma trama que foge do convencional.

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Dirigido por Yorgos Lanthimos, cineasta responsável por Pobres Criaturas, o longa também ganhou destaque na temporada de premiações. A produção recebeu indicações ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz para Emma Stone, reforçando a repercussão conquistada desde sua estreia.



Além disso, o filme registrou 87% de aprovação da crítica e 84% do público no Rotten Tomatoes, números que ajudam a explicar o interesse em torno da obra.

Uma teoria da conspiração que sai do controle

A trama acompanha os primos Teddy (Jesse Plemons) e Don (Aidan Delbis), dois homens obcecados por teorias conspiratórias e pela ideia de que alienígenas vivem escondidos entre os seres humanos.

Convencidos de que descobriram uma ameaça à humanidade, eles sequestram Michelle (Emma Stone), poderosa executiva de uma empresa farmacêutica bilionária. Para a dupla, ela não é apenas uma empresária influente, mas uma extraterrestre que estaria planejando destruir o planeta.

O que começa como uma teoria aparentemente absurda rapidamente se transforma em um jogo psicológico repleto de tensão, dúvidas e reviravoltas.

Mistério, ficção científica e muito humor

Embora tenha elementos de suspense, Bugonia não se limita a um único gênero. O roteiro utiliza a ficção científica como ponto de partida para construir uma história que também aposta no humor ácido e na sátira social.

Ao longo da narrativa, temas como fake news, negacionismo, capitalismo, desigualdade social, crise de opióides e questões ambientais surgem de forma constante.

A partir da obsessão dos protagonistas, o diretor cria uma reflexão sobre a facilidade com que informações sem comprovação podem ganhar força e influenciar comportamentos coletivos.

O duelo entre Jesse Plemons e Emma Stone

Grande parte da força do filme está na dinâmica entre Teddy e Michelle. Enquanto Teddy acredita estar salvando o mundo ao sequestrar a empresária, Michelle tenta manipular a situação e convencer seus captores de que forças poderosas estão à sua procura.

Esse confronto cria um jogo de gato e rato que sustenta boa parte da narrativa. Conforme novas informações surgem, o público passa a questionar constantemente quem está dizendo a verdade e quais são as reais intenções de cada personagem.

Ao mesmo tempo, o roteiro evita respostas fáceis e mantém a sensação de incerteza até os momentos finais.

Mais do que uma simples comédia

Apesar das situações absurdas, o filme utiliza seu humor para discutir temas bastante atuais. O longa observa personagens que vivem à margem da sociedade e explora como a desinformação, a frustração econômica e a sensação de abandono podem alimentar crenças cada vez mais extremas.

Sem abandonar o tom satírico, a produção também faz críticas à hipocrisia corporativa, à busca incessante por lucro e às consequências sociais de decisões tomadas por grandes conglomerados.

Vale a pena assistir?

Para quem procura um filme diferente durante o feriado, Bugonia entrega uma combinação rara de mistério, ficção científica e comédia.

A história consegue ser divertida, inquietante e imprevisível ao mesmo tempo, mantendo o espectador interessado em descobrir o que realmente está acontecendo por trás das teorias conspiratórias que movem a trama.

Com boa recepção da crítica, indicações importantes ao Oscar e presença entre os títulos mais assistidos do Prime Video, o longa surge como uma das opções mais comentadas do streaming para quem busca uma experiência fora do padrão.