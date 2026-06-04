Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

O filme de ficção científica em alta no Prime Video para ver agora

Produção mistura conspirações, ficção científica, humor ácido e uma trama cheia de surpresas

Beatriz Santos
Por
Esse filme do Prime Video é perfeito para sua maratona
Esse filme do Prime Video é perfeito para sua maratona - Foto: Divulgação

Nada como aproveitar o feriado para colocar um bom filme na lista e escapar da rotina por algumas horas. Para quem gosta de histórias que misturam mistério, suspense e situações imprevisíveis, o Prime Video tem uma opção que vem chamando atenção do público.

Em alta na plataforma e atualmente entre os filmes mais assistidos do TOP 10 do streaming, Bugonia combina ficção científica, comédia e paranoia em uma trama que foge do convencional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

6 filmes da Netflix para transformar seu feriado em maratona
6 filmes da Netflix para transformar seu feriado em maratona imagem

EM CARTAZ

Mestres do Universo e mais: confira os filmes em cartaz em Salvador
Mestres do Universo e mais: confira os filmes em cartaz em Salvador imagem

LUTO

Cineasta morre de tristeza aos 56 anos após falecimento do marido
Cineasta morre de tristeza aos 56 anos após falecimento do marido imagem

Dirigido por Yorgos Lanthimos, cineasta responsável por Pobres Criaturas, o longa também ganhou destaque na temporada de premiações. A produção recebeu indicações ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz para Emma Stone, reforçando a repercussão conquistada desde sua estreia.

Além disso, o filme registrou 87% de aprovação da crítica e 84% do público no Rotten Tomatoes, números que ajudam a explicar o interesse em torno da obra.

Uma teoria da conspiração que sai do controle

A trama acompanha os primos Teddy (Jesse Plemons) e Don (Aidan Delbis), dois homens obcecados por teorias conspiratórias e pela ideia de que alienígenas vivem escondidos entre os seres humanos.

Convencidos de que descobriram uma ameaça à humanidade, eles sequestram Michelle (Emma Stone), poderosa executiva de uma empresa farmacêutica bilionária. Para a dupla, ela não é apenas uma empresária influente, mas uma extraterrestre que estaria planejando destruir o planeta.

O que começa como uma teoria aparentemente absurda rapidamente se transforma em um jogo psicológico repleto de tensão, dúvidas e reviravoltas.

Mistério, ficção científica e muito humor

Embora tenha elementos de suspense, Bugonia não se limita a um único gênero. O roteiro utiliza a ficção científica como ponto de partida para construir uma história que também aposta no humor ácido e na sátira social.

Ao longo da narrativa, temas como fake news, negacionismo, capitalismo, desigualdade social, crise de opióides e questões ambientais surgem de forma constante.

A partir da obsessão dos protagonistas, o diretor cria uma reflexão sobre a facilidade com que informações sem comprovação podem ganhar força e influenciar comportamentos coletivos.

O duelo entre Jesse Plemons e Emma Stone

Grande parte da força do filme está na dinâmica entre Teddy e Michelle. Enquanto Teddy acredita estar salvando o mundo ao sequestrar a empresária, Michelle tenta manipular a situação e convencer seus captores de que forças poderosas estão à sua procura.

Esse confronto cria um jogo de gato e rato que sustenta boa parte da narrativa. Conforme novas informações surgem, o público passa a questionar constantemente quem está dizendo a verdade e quais são as reais intenções de cada personagem.

Ao mesmo tempo, o roteiro evita respostas fáceis e mantém a sensação de incerteza até os momentos finais.

Mais do que uma simples comédia

Apesar das situações absurdas, o filme utiliza seu humor para discutir temas bastante atuais. O longa observa personagens que vivem à margem da sociedade e explora como a desinformação, a frustração econômica e a sensação de abandono podem alimentar crenças cada vez mais extremas.

Sem abandonar o tom satírico, a produção também faz críticas à hipocrisia corporativa, à busca incessante por lucro e às consequências sociais de decisões tomadas por grandes conglomerados.

Vale a pena assistir?

Para quem procura um filme diferente durante o feriado, Bugonia entrega uma combinação rara de mistério, ficção científica e comédia.

A história consegue ser divertida, inquietante e imprevisível ao mesmo tempo, mantendo o espectador interessado em descobrir o que realmente está acontecendo por trás das teorias conspiratórias que movem a trama.

Com boa recepção da crítica, indicações importantes ao Oscar e presença entre os títulos mais assistidos do Prime Video, o longa surge como uma das opções mais comentadas do streaming para quem busca uma experiência fora do padrão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

filmes Prime Video

Relacionadas

Mais lidas