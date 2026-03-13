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RAÍZES CULTURAIS

Onde Wagner Moura fica em Salvador? Os lugares favoritos do ator na capital baiana

O artista costuma passear por diversos locais durante sua passagem pela cidade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/03/2026 - 17:46 h

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Wagner Moura nasceu em Salvador, na Bahia
Wagner Moura nasceu em Salvador, na Bahia -

Wagner Moura não esconde seu amor por sua cidade natal, Salvador, na Bahia. Indicado à categoria de ‘Melhor Ator’, na premiação do Oscar 2026, que acontece neste domingo, 15, o ator possui uma lista extensa de lugares favoritos, que faz questão de visitar quando retorna à capital baiana.

O Portal A TARDE reuniu uma seleção com os locais em Salvador mais visitados por Wagner Moura, que variam entre praias, restaurantes e museus, realizando uma mistura entre identidade cultural e lazer.

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Confira a lista completa de lugares favoritos do ator

Apartamento no Edifício Oceania

Dentre estes lugares especiais está sua residência, um apartamento localizado no Edifício Oceania, prédio histórico na orla do bairro da Barra, em frente ao Farol da Barra, um dos cartões postais da cidade.

Em 2022, o artista chegou a receber a visita do diretor Kleber Mendonça Filho, em sua casa. Na época, os dois conversaram sobre o projeto do filme ‘O Agente Secreto’, responsável pela indicação de Wagner para a disputa pela estatueta de ouro, e posaram em um registro em frente ao Farol da Barra.

Wagner Moura posando ao lado de Kleber Mendonça em 2024
Wagner Moura posando ao lado de Kleber Mendonça em 2024 | Foto: Reprodução | Redes sociais

Praia da Barra

Localizada em frente ao apartamento do artista, a praia da Barra também é o seu local favorito para mergulhos. Durante sua última passagem por Salvador, em 2025, ele foi flagrado saindo do local de boné e vestindo a camisa, cumprimentando quem passava por lá.

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Um post compartilhado por Wagner Moura Brasil 🇧🇷 (@wagnermoura_brasil)

Ilha dos Frades

Outra praia queridinha do autor é a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, de Ilha dos Frades, arquipélago pertencente ao município de Salvador, situado no centro da Baía de Todos os Santos. O artista costuma visitar o local acompanhado de amigos e familiares, se hospedando em pousadas locais.

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Um post compartilhado por Pretoca Pousada (@pretocapousada)

Centros culturais

Durante sua passagem pela capital baiana, Wagner também costuma fomentar a cultura local, visitando museus e centros culturais, como o Teatro Castro Alves (TCA).

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Restaurantes

Além de realizar rolês culturais, Wagner Moura também costuma fazer um tour gastronômico por Salvador durante suas viagens. O ator vista espaços em bairros nobres, como Pituba, Barra, Ondina e Rio Vermelho.

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Um post compartilhado por Jhun Bistrô (@jhunbistro)

Barradão

Torcedor do Esporte Clube Vitória, Wagner Moura também inclui o Estádio Manoel Barradas, mais conhecido como Barradão, em suas visitas a Salvador. Em entrevista ao podcast Podpah, em 2024, ele afirmou que a energia do local tem melhorado cada vez mais.

“Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Porque eu sou muito torcedor do Vitória. [...] O Vitória está num momento que me dá muito orgulho. Não é um time super técnico, mas a sinergia do Vitória com a torcida no Barradão eu nunca vi, de todos os 20 e tantos anos que vou pro Barradão, nunca vi como tá agora”, disse.

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