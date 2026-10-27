Os Farofeiros 3 tem pré-estreia em Salvador com elenco presente

Salvador recebeu, na noite desta segunda-feira, 26, a pré-estreia de Os Farofeiros 3, novo capítulo de uma das franquias de comédia brasileira de maior sucesso dos últimos anos.

A sessão aconteceu no UCI Orient do Shopping da Bahia e contou com a presença dos atores Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Aline Campos e Nilton Bicudo, que conversaram com exclusividade com o Cineinsite A TARDE sobre as novidades da produção, os personagens e os bastidores das gravações.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No terceiro filme, os inseparáveis amigos embarcam para o Caribe para acompanhar o casamento de Anita (Ana Cecília Banal), filha de Rocha (Charles Paraventi). O que deveria ser uma viagem paradisíaca, com tudo pago, acaba se transformando em mais uma sequência de conflitos, surpresas e perrengues para os personagens.

A estreia de Os Farofeiros 3 nos cinemas brasileiros está prevista para 5 de novembro. Com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino, responsáveis pelos dois primeiros longas, o filme mantém a proposta de explorar situações cotidianas e os conflitos entre amigos e familiares em meio a uma viagem que foge do controle.

Sessão aconteceu no UCI Orient do Shopping da Bahia - Foto: Genilson Coutinho

Caribe, novos perrengues e a fórmula da comédia

Para Aline Campos, o terceiro capítulo amplia a aventura da turma ao levar os personagens para um destino internacional, sem abandonar as situações inesperadas que marcam a franquia.

“Cara, muita diversão! E agora uma diversão internacional, como diz o amigo Niltinho Bicudo: no Caribe. Mas não é porque estamos no Caribe que não vamos passar por muitos perrengues e desilusões. E, por causa disso, vai ter muita diversão, principalmente para o público”, afirmou a atriz ao Cineinsite A TARDE.

A proposta também é destacada por Nilton Bicudo, intérprete de Diguinho, que vê na continuidade da história uma oportunidade de aprofundar os personagens. Segundo o ator, a evolução dos filmes permite apresentar outras características dos integrantes do grupo.

“Pode esperar muitas nuances em relação a cada personagem. Os personagens mostram outras facetas neste filme, porque, conforme a história vai avançando, essa é a coisa mais legal de conseguir fazer mais filmes”, explicou.

“Você fez o primeiro, foi bem; fez o segundo, foi ótimo; agora a gente está no terceiro. Você ganha a possibilidade de aprofundar o olhar sobre essas personagens, sobre as diferentes facetas delas”, acrescentou.

O ator também destacou as mudanças na trajetória de Diguinho, que, ao longo dos três filmes, passou por diferentes momentos. “Você vai ver um Diguinho diferente do primeiro, daquele tímido e sensível. Vai ver um Diguinho diferente do segundo, daquele neurótico e amedrontado. Você vai ver um Diguinho bem diferente no terceiro.”

Para Bicudo, essa transformação contribui para aproximar os personagens do público. “E isso é legal, porque fica tudo mais humanizado. Todo mundo vai mostrando outros lados”.

Do Rio à Bahia e ao Caribe: os destinos da franquia

A mudança de cenário também é uma das novidades da produção. Enquanto o primeiro longa se passa no Rio de Janeiro e o segundo leva os personagens à Bahia, a terceira aventura acontece no Caribe.

“E tem uma coisa maravilhosa: o filme se passa no Caribe. O primeiro foi no Rio, o segundo foi na Bahia e o terceiro é no Caribe. São lugares maravilhosos para a gente assistir. São lugares lindos”, destacou Nilton Bicudo.

A relação da franquia com a Bahia também faz parte da trajetória dos filmes. Em Os Farofeiros 2, lançado em 2024, os amigos e suas famílias viajam ao estado depois que Alexandre (Antônio Fragoso) ganha uma viagem com tudo pago. A produção alcançou um milhão de espectadores em 12 dias.

Já o primeiro Os Farofeiros, lançado em 2018, levou quase 3 milhões de pessoas aos cinemas. Na história, colegas de trabalho reúnem suas famílias para uma viagem que acaba marcada por uma sucessão de contratempos.

No novo longa, Rocha decide bancar o casamento da filha na ilha fictícia de San Martinez e convida Alexandre, Lima (Maurício Manfrini) e Diguinho, acompanhados de suas famílias, para a celebração.

Entre praias de águas cristalinas, resort luxuoso e festa à beira-mar, a viagem promete cenários paradisíacos, mas os conflitos familiares, os segredos do passado e as inseguranças dos personagens voltam a movimentar a narrativa. Enquanto Renata (Danielle Winits) e Vanete (Elisa Pinheiro) aumentam a tensão, Lima e Jussara (Cacau Protásio) apostam no famoso jeitinho brasileiro.

“Você vai ver praias maravilhosas do Caribe e os oito amigos, os quatro casais, na farofa, com o pé na areia e se divertindo, porque a gente também se diverte fazendo o filme. E isso acaba indo para a tela e chegando ao público. Essa empatia acontece”, contou Bicudo.

Cacau Protásio e Maurício Manfrini guardam novidades

Durante a entrevista exclusiva ao A TARDE, Cacau Protásio e Maurício Manfrini evitaram revelar detalhes sobre as surpresas do terceiro filme, mas adiantaram que a produção reserva novidades em relação aos capítulos anteriores.

Questionados sobre o que Os Farofeiros 3 traz de diferente, Cacau respondeu: “Acho que é melhor ver, né?”. Na sequência, Maurício Manfrini concordou: “É melhor ver!”.

Cacau reforçou o convite ao público e destacou que contar as novidades antecipadamente poderia comprometer a experiência de quem ainda vai assistir ao longa. “Acho que tem muita coisa nova. Se a gente contar, vai perder a graça. Então, o melhor é reunir a família, a galera, e assistir a esse filme no cinema.”

Bastidores no Caribe também tiveram perrengues

Se na ficção a viagem dos personagens é marcada por confusões, as gravações também renderam situações inesperadas. Durante a conversa, Maurício Manfrini relembrou um episódio envolvendo arraias durante as filmagens no Caribe.

“É tanta coisa que a gente nem lembra. A gente estava gravando agora no Caribe. O Caribe é lindo, você olha e consegue ver os pés, mas tem muitas arraias”, contou.

O ator descreveu a situação e o cuidado necessário durante a gravação. “Eu estava em cima de uma prancha e ele estava embaixo. Tinha uma arraia perto do pé, e você estava avisando sobre ela, então precisava ficar atento.”

A presença dos animais chegou a interromper a tranquilidade do momento. “Aí alguém gritava: ‘A arraia, a arraia!’. Não tinha como dar uma paradinha para a arraia passar”, relatou.

Segundo Manfrini, alguém da equipe chegou a minimizar o risco por se tratar de um filhote, mas o alerta aumentou a preocupação.

“Alguém falou: ‘Não, não tem problema, porque é filhote’. Mas o filhote pode ser mais perigoso do que a arraia adulta, porque, se você pisar nele e ele injetar o veneno, pode ficar dois dias passando mal. Então, é um perrengue!”, concluiu.

Aline Campos interpreta duas personagens no filme

Além das confusões da viagem, Os Farofeiros 3 também marca um desafio particular para Aline Campos. A atriz revelou que interpreta duas personagens, que chegam a aparecer na mesma cena, exigindo mudanças de caracterização durante as gravações.

“Foi uma experiência maravilhosa e muito louca ao mesmo tempo. Imagina: tenho duas personagens que, muitas vezes, aparecem na mesma cena”, afirmou.

“São duas personagens completamente diferentes uma da outra, e eu precisava me descaracterizar e me caracterizar novamente para gravar, no mesmo dia, aquela mesma cena com as duas personagens”, explicou.

A atriz também destacou a oportunidade de trabalhar novamente com profissionais responsáveis pela trajetória da franquia.

“Foi uma experiência muito enriquecedora como atriz. Sou muito grata por essa oportunidade, ainda mais amparada por um texto maravilhoso, do Paulo Cursino, e dirigida pelo Roberto Santucci. Foi maravilhoso! Estou muito feliz com o resultado e espero que vocês gostem”.

Elenco aposta na ida do público aos cinemas

Com a chegada do terceiro longa, Nilton Bicudo também fez um apelo para que o público acompanhe a produção nas salas de cinema. Para ele, a resposta dos espectadores pode abrir caminho para novas histórias da franquia.

“Se vocês forem assistir a Os Farofeiros 3 no cinema, vão amar, porque está do Caribe! E vocês vão garantir que tenha o quarto filme. Indo ao cinema, vocês já vão garantir automaticamente que a gente consiga fazer o quarto. E aí o presente é nosso e de vocês!”, declarou.

Aline Campos também convidou os espectadores a reunir amigos e familiares para conferir a comédia. “Reúna a família e não deixe para depois. Aproveite que haverá várias sessões no início, porque isso fortalece muito o cinema nacional”.

A atriz ainda reforçou a expectativa de que o público se divirta com a nova aventura. “Tenho certeza de que você vai se divertir. Vai ser um passeio que vai dar certo, sabe? Então, venha! Chame o namorado ou a namorada, que você não vai se arrepender. Os Farofeiros 3, dia 5 de novembro nos cinemas!”

Em outro convite, ela resumiu a expectativa para o lançamento: “Gente, venham para os cinemas! A partir do dia 5 de novembro, Os Farofeiros 3 vai estar em todos os cinemas do Brasil”.

Quando estreia Os Farofeiros 3?

Com produção da Camisa Listrada e coprodução da Globo Filmes, Telecine e Panorama Filmes, Os Farofeiros 3 tem distribuição da Downtown Filmes e estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro.

Além de Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Aline Campos e Nilton Bicudo, o elenco reúne Danielle Winits, Antônio Fragoso, Charles Paraventi e Elisa Pinheiro, entre outros nomes.

A nova aventura leva os amigos a uma viagem de casamento que promete repetir a fórmula de confusões, convivência forçada e situações absurdas que marcou os filmes anteriores, agora em meio às paisagens do Caribe.

Veja o trailer de Os Farofeiros 3!