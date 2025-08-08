Pais e filhos nas telonas: 10 filmes emocionam ao falar de paternidade

A figura do pai já foi retratada de diversas formas no cinema - Foto: Divulgação

Nada melhor do que aproveitar o Dia dos Pais para assistir a um bom filme ao lado do seu pai ou com toda a família. A data, celebrada neste domingo, 10, é uma boa pedida para revisitar histórias que emocionam, provocam reflexão e colocam em destaque os desafios, afetos e contradições do papel paterno.

Seja em um reencontro tardio, em uma jornada de superação ou nos dilemas do envelhecimento, a figura do pai já foi retratada de diversas formas no cinema. Entre pais presentes, ausentes, heróis, vulneráveis ou em crise, os filmes que abordam a paternidade tocam o público justamente por expor as fragilidades e potências desse vínculo tão complexo.

Algumas produções optam pelo tom mais dramático, enquanto outras exploram relações com um viés mais sutil ou até mesmo tenso. Há filmes em que a paternidade é o ponto de partida da narrativa, e outros em que ela se revela ao longo do caminho, entre perdas, descobertas e reconciliações.

Seja qual for o estilo, o que une essas tramas é a maneira como abordam o afeto e a responsabilidade no exercício de ser pai. A conexão emocional, os conflitos e o impacto da presença — ou da ausência — paterna são tratados sob diferentes perspectivas, sempre com espaço para reflexão e empatia.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 10 filmes que celebram (ou questionam) a paternidade nas telas.

10 filmes sobre paternidade e onde assistí-los

Meu Pai

Anthony (Anthony Hopkins) é um idoso em estágio avançado de demência que acaba de dispensar sua cuidadora. Teimoso e desconfiado, ele se recusa a aceitar a ajuda da filha, Anne (Olivia Colman), que está prestes a se mudar para Paris e tenta garantir que o pai receba os cuidados necessários durante sua ausência.



Enquanto Anne busca uma solução, Anthony enfrenta a desorientação crescente do tempo, das pessoas e dos lugares. Entre lapsos de memória, momentos de lucidez e confusões dolorosas, ele começa a questionar tudo ao seu redor, inclusive aqueles que ama, sua própria mente e a realidade como a conhecia.



Onde assistir: Netflix

A Vida É Bela

Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele precisa usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência ao redor.



Onde assistir: Netflix

Um Pai Para Lily

Lily se decepciona cada vez mais ao buscar, em vão, a atenção e a validação do pai egocêntrico. Com o afastamento crescente entre os dois, ela se sente sozinha e perdida. Tudo muda quando, ao procurar o pai nas redes sociais, Lily acidentalmente adiciona um homem com o mesmo nome: Bob Trevino.



Gentil e acolhedor, ele se torna uma inesperada figura paterna em sua vida. Juntos, eles constroem uma amizade sincera, encontrando um no outro o afeto e o apoio que sempre faltaram.

Baseado em uma história real.



Onde assistir: Netflix

Aftersun

Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia.



Onde assistir: Netflix

Querido Menino

David Sheff é um jornalista bem-sucedido que vive com a segunda esposa e os filhos. Mas a rotina da família é profundamente abalada quando seu filho mais velho, Nic, se torna dependente de metanfetamina. Enquanto Nic enfrenta os altos e baixos do vício — entre tentativas de recuperação e recaídas —, David mergulha em uma busca desesperada para entender a doença, investigar os efeitos da droga e encontrar formas de ajudar o filho.



Onde assistir: Prime Video

Invasão Zumbi

Enquanto o país é assolado por uma epidemia de zumbis, pai e filha partem em uma jornada de trem angustiante tentando chegar à única cidade que ainda não foi afetada pelo vírus.



Onde assistir: Netflix

A Procura da Felicidade

Chris enfrenta sérias dificuldades financeiras e, pressionada pela situação, sua esposa Linda decide ir embora. Sozinho, ele assume a responsabilidade de cuidar do filho de cinco anos, Christopher.



Determinado a mudar de vida, Chris aposta tudo em um estágio não remunerado na esperança de conseguir um emprego melhor. Mas as contas não esperam, e pai e filho acabam despejados, passando a dormir em abrigos ou onde for possível. Mesmo diante das adversidades, os dois seguem juntos, sustentados pela esperança de dias melhores.

Baseado em uma história real.



Onde assistir: Telecine

Busca Implacável

Bryan Mills é um ex-agente do governo que largou a carreira para ficar perto da filha Kim, fruto do casamento com Lenore. Trabalhando com segurança particular, ele se preocupa quando Kim pede permissão para viajar a Paris com uma amiga, mas nega o pedido devido aos perigos que conhece bem.



Ignorando o alerta do pai, Kim viaja mesmo assim, e seu pior medo se confirma quando as duas desaparecem misteriosamente. Determinado a resgatá-la, Bryan inicia uma busca que o coloca frente a frente com criminosos implacáveis.



Onde assistir: Disney+

Paternidade

Após a morte da esposa no dia seguinte ao parto, Matt decide imediatamente criar a filha sozinho, assumindo todas as responsabilidades de um pai dedicado. Mesmo enfrentando a tristeza pela perda de sua esposa, ele faz um compromisso de oferecer todo o amor e suporte que a filha precisa para crescer, enfrentando dúvidas, medos e dores de cabeça.



Baseado em uma história real.

Onde assistir: Netflix

Manchester à Beira-Mar

Após a morte repentina do irmão, Lee Chandler é obrigado a voltar para sua cidade natal a fim de cuidar do sobrinho adolescente. No entanto, o retorno traz à tona dores antigas, e ele precisa enfrentar os traumas e as razões que o fizeram se afastar da família anos antes.



Onde assistir: Netflix

Bônus para os fãs de animação

Procurando Nemo

Após perder a esposa e quase toda a sua ninhada, Marlin vive nos recifes criando seu único filho, Nemo, com extremo cuidado. Mas quando o pequeno peixe-palhaço é capturado por um mergulhador, Marlin embarca em uma jornada pelo oceano para resgatá-lo. Ao lado da esquecida, porém leal, Dory, ele enfrenta inúmeros desafios em busca do filho.

