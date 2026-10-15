Rede de cinema reexibe clássicos de terror com desconto no ingresso

O mês de Halloween é o período ideal para rever os filmes mais assustadores nos cinemas, seja aquele que você não teve a oportunidade de ver ou o seu favorito, que já assistiu várias vezes. Entre os dias 15 e 21 de outubro, acontece a Temporada de Terror do Cinemark.

As sessões ocorrem diariamente a partir das 21h. Entre os filmes selecionados estão A Hora do Pesadelo, Carrie, a Estranha, Corra!, O Exorcista e Cara-de-Barro.

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Confira a ordem dos filmes:

15 de outubro (quinta-feira): A Bruxa

A Bruxa 16 de outubro (sexta-feira): A Hora do Pesadelo

A Hora do Pesadelo 17 de outubro (sábado): Carrie, a Estranha

Carrie, a Estranha 18 de outubro (domingo): Corra!

Corra! 19 de outubro (segunda-feira): Os Pássaros

Os Pássaros 20 de outubro (terça-feira): O Exorcista

O Exorcista 21 de outubro (quarta-feira): Cara-de-Barro

No dia 31 de outubro, data do Halloween, a rede também terá uma exibição especial, com sessões selecionadas e valores promocionais. A disponibilidade dependerá dos filmes em cartaz e dos horários.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos custam a partir de R$ 13 para sessões 2D realizadas de segunda a quarta-feira. De quinta-feira a domingo, o valor mínimo é de R$ 17. Os preços também variam, conforme formatos, como 3D, XD, VIP e D-BOX, ou sessão.

A Temporada de Terror é realizada anualmente desde 2023 e integra o calendário de ações da rede durante o mês de Outubro, com clássicos em exibição para os fãs do gênero. A iniciativa é valida em cinemas participantes de todo o país.

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Veja o trailer final de Cara-de-Barro