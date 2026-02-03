Rock, infância e diversão marcam nova animação no Prime Video

Projeto nasceu em ambiente familiar e carrega essa marca em toda a sua concepção - Foto: Divulgação

A série musical infantil Firinfa e os Fifos estreia no Prime Video a partir de 1º de fevereiro. A primeira temporada chega à plataforma apostando em um formato educativo que combina animação, música e temas do cotidiano infantil, como alimentação saudável, higiene e segurança no trânsito.

Idealizada pelo músico paulistano Fernando Ordones, a produção apresenta uma banda formada por cinco crianças cheias de personalidade, que usam o rock’n’roll como linguagem principal para cantar situações comuns da infância.

O repertório traz referências sutis a sonoridades clássicas, que vão dos Beatles à Jovem Guarda, passando por Lafayette e Stevie Wonder.

O projeto nasceu em ambiente familiar e carrega essa marca em toda a sua concepção. A trilha sonora conta com a participação do filho de Ordones, Lucas, de 8 anos, nos vocais, além da presença de Mariana Lage Marques, mulher do músico, no coro das canções.

“Sentia que estava faltando a voz de uma criança. A maneira como ele fala os fonemas e como articula as palavras é absolutamente diferente de um adulto. E é aí que esse projeto faz sentido, com voz de criança. Não é um rock cantado por um adulto para uma criança”, completa.



Além de músicas autorais, a série também apresenta versões de clássicos do cancioneiro infantil, como 'O Sapo não lava o pé' e 'Borboletinha', oferecendo uma alternativa sonora para famílias que buscam fugir do repertório repetitivo comum nas férias escolares.

A banda fictícia é formada por Firinfa, nos vocais e guitarra; Narinha, nos teclados e percussão; Ayira, na voz e no baixo; Caruru, nos vocais, percussões e improvisações; e Bongo, na bateria. Inspirado no rock clássico, jovem guarda, surf music e doo-wop, o grupo canta com humor e energia os dilemas da infância, dialogando tanto com crianças pequenas quanto com adultos que ainda curtem “um rockinho”.

A produção musical é assinada por Fernando Ordones e Luciano Tucunduva. A arte e a animação ficaram a cargo de Lucas Busato e Anderson Saito, reforçando o cuidado estético e sonoro de uma obra que busca entreter, educar e criar uma ponte musical entre gerações.