‘Round 6’: saiba que horas estreia a 2ª temporada

Segunda temporada de ‘Round 6’ vai estrear na Netflix nesta quinta-feira, 26 - Foto: Divulgação | Netflix

Após três anos de hiato, a segunda temporada de ‘Round 6’ vai estrear na Netflix nesta quinta-feira, 26. Estrelado por Lee Jung-jae (‘The Acolyte’), Lee Byung-hun (‘Mr. Sunshine’) e Wi Ha-joon (‘Fuga da Meia-Noite’), o programa acompanha um grupo de jogadores em uma disputa aparentemente infantil, mas que revela punições letais aos perdedores a cada rodada.

A série foi criada por Hwang Dong-hyuk (‘Nas Muralhas da Fortaleza’) e se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, e também conquistou uma legião de fãs fora da Coreia do Sul. E é claro que, como todo grande sucesso televisivo, o público fica ansioso para saber a hora certa em que os novos episódios vão ao ar.

Que horas estreia Round 6?

No Brasil, a Netflix lança todas as suas produções originais às cinco da manhã. Logo, a mesma regra deve se aplicar à ‘Round 6’. É importante lembrar que, diferente da primeira temporada, a qual contou com nove capítulos, a segunda terá apenas cinco.

Assista ao trailer da segunda temporada de ‘Round 6’: