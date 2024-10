Saiba por que 3 de outubro é o dia das 'Meninas Malvadas'

3 de outubro celebra data relacionada a cena do filme - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira, 3, foi exibido na Sessão da Tarde, na Rede Globo, o filme ‘Meninas Malvadas’, um clássico da geração Z, que marca várias tendências do anos 2000, como o jeans de cintura baixa.

No entanto, apesar do caráter significativo do filme, o dia 3 de outubro tem uma relação especial com o filme, pois é conhecida como ‘Mean Girls Day’, data que celebra o filme.

Veja também:

>>>“Meninas Malvadas” lidera bilheteria nos EUA; veja números

>>>Como o Barbie Core se tornou um fenômeno e estilo de vida

A origem da comemoração tem relação com a cena curta no longa, de 2004, entre a protagonista Cady Heron (Lindsay Lohan) e Aaron Samuels (Jonathan Bennet), seu crush.

No diálogo, ele pergunta a ela qual era a data. “Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era”, narra a personagem, que responde com um sorriso no rosto.

‘Meninas Malvadas’ é uma comédia dirigida por Mark Waters e escrita por Tina Fey, que retrata os dilemas de uma adolescente, Cady Heron, criada pelos pais cientistas na África, e chega a uma escola no subúrbio dos Estados Unidos.

Quando ela chega na escola se depara com um grupo apelidado de ‘As Poderosas’, liderado pela vilã do longa, Regina George (Rachel McAdams). No entanto, Cady faz outros amigos, mas aos poucos vai se enquadrando ao grupo das populares, o que faz com que seus amigos considerassem a atitude uma traição.