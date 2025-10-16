Sean Penn surpreende e faz confissão sobre ator que mudou sua vida

Sean Penn construiu uma trajetória marcada por atuações intensas - Foto: AFP

Reconhecido como um dos grandes nomes do cinema mundial, Sean Penn construiu uma trajetória marcada por atuações intensas em produções como 'Sobre Meninos e Lobos', '21 Gramas' e 'Milk – A Voz da Igualdade'. Mesmo com a carreira repleta de papéis premiados, o ator não esconde sua admiração por alguns colegas de profissão, e fez questão de expressar isso durante sua participação no Festival de Cinema Lumière, realizado em Lyon, na França.

Penn foi convidado especial do evento e apresentou o clássico Um Estranho no Ninho, obra dirigida por Milos Forman em 1975. Em um discurso comovente, o ator prestou tributo ao protagonista do filme, Jack Nicholson, a quem se referiu com profundo carinho e respeito:

“Tive o privilégio de poder trabalhar com o Jack duas vezes. Tanto em A Promessa, quanto em Acerto Final, ele foi um anjo no meu ombro, e ainda não consigo superar, ainda não consigo imaginar que o McMurphy [personagem de Nicholson em Um Estranho no Ninho] tenha trabalhado comigo".

Durante a fala, Penn também compartilhou uma lembrança nostálgica dos tempos em que frequentava pequenas salas de cinema em Los Angeles, arrancando risadas do público:

“Havia um pequeno cinema perto da praia em Los Angeles onde eu costumava ir. Na época, no final dos anos 1970, parecia que cada filme lançado era uma espécie de evento. Mas, ainda assim, hoje, eu não pensaria duas vezes em compartilhar este filme com um jovem de 16 ou 17 anos, porque ele certamente aguentaria — mesmo aqueles que se entediam facilmente".

Lançado em 1976, Um Estranho no Ninho acompanha a história de Randle Patrick McMurphy, um homem que simula insanidade para escapar do trabalho forçado na prisão. Internado em uma instituição psiquiátrica, ele desperta nos outros pacientes o desejo de resistir à rígida autoridade da enfermeira-chefe Mildred Ratched.

Além de Jack Nicholson, o elenco reúne nomes como Louise Fletcher, Christopher Lloyd, Danny DeVito, William Redfield e Brad Dourif, todos sob a direção sensível e provocadora de Milos Forman.