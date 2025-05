Série Congonhas: Tragédia Anunciada expõe falhas do Brasil em acidente

Acidente da TAM ocorreu em 17 de julho de 2007 - Foto: Divulgação

A série documental 'Congonhas: Tragédia Anunciada' chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 23, trazendo uma investigação profunda sobre o acidente com o voo TAM 3054, que matou 199 pessoas em São Paulo, no ano de 2007.

A produção revisita o maior desastre aéreo da história da América Latina, com depoimentos inéditos, reconstruções detalhadas e uma análise crítica das causas e consequências da tragédia.

O que aconteceu com o voo TAM 3054?

O acidente ocorreu em 17 de julho de 2007. O voo 3054 da TAM decolou de Porto Alegre rumo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ao tentar pousar na pista 35L, o Airbus A320 não conseguiu frear, atravessou a avenida Washington Luís e colidiu com um prédio da TAM Express e um posto de gasolina.

Todas as 187 pessoas a bordo morreram, além de outras 12 que estavam no solo. O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), divulgado em 2009, apontou erro técnico na configuração dos manetes e falhas na infraestrutura da pista como fatores determinantes para a tragédia.

Como é a abordagem da série?

Dividida em três episódios — O Chão, O Ar e Os Pousos — a minissérie mergulha nos bastidores da tragédia, combinando entrevistas com sobreviventes indiretos, familiares das vítimas, especialistas em aviação e autoridades que atuaram nas investigações. Dirigida por Angelo Defanti, conhecido por produções como Borá e O Clube dos Anjos, a obra resgata histórias pouco conhecidas e provoca uma reflexão sobre a segurança aérea no Brasil.

Onde assistir e quanto tempo dura?

Todos os episódios de Congonhas: Tragédia Anunciada já estão disponíveis na Netflix. A série tem um total de três episódios com durações entre 37 e 51 minutos.

Assista ao trailer: