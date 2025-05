Deadpool 4? Ryan Reynolds revela que está escrevendo novo filme

Ryan Reynolds em ‘Deadpool & Wolverine’ - Foto: Divulgação | Marvel Studios

O ator e produtor Ryan Reynolds confirmou que está trabalhando em um novo projeto e deu os primeiros detalhes. Um dos seus trabalhos mais recentes é ‘Deadpool & Wolverine’, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 2024. O longa arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão no mundo.

“Eu estou escrevendo uma coisinha neste momento, que é, não sei, uma reunião. Mas eu gosto que é algo isolado. Se Deadpool se tornar um membro dos Vingadores ou dos X-Men, estaremos no fim. Este é o seu desejo, você não pode dar isso a ele”, disse o ator ao Collider.

Reynolds já havia sugerido, em 2024, um retorno de Deadpool aos cinemas, mas em um projeto menos grandioso. “Não sei. Honestamente, meu sentimento é que o personagem funciona muito bem de duas maneiras. Uma é escassez e surpresa”, ele explicou.

Ele completou: “Então, já faz seis anos desde o último, e parte do motivo é que ele suga minha vida inteira. Tenho quatro filhos e nunca quero ser um pai ausente”.

Filme do Super Mouse

Super Mouse é personagem da Terrytoons criado na década de 1940 | Foto: Divulgação

No ano passado, Ryan Reynolds revelou que queria voltar a viver mais um herói. O artista está decidido a resgatar um ícone esquecido há quase oito décadas. Trata-se do Super Mouse, uma sátira ao Superman. Em parceria com a Paramount Animation, o ator e produtor pretende levar o personagem de volta às telonas.

A colaboração entre a Paramount Animation e a Maximum Effort Productions, produtora de Reynolds, viabilizará o projeto. De acordo com a Variety, para o roteiro, foi contratado Matt Lieberman, que já trabalhou com Reynolds em ‘Free Guy: Assumindo o Controle’ (2021).

Lieberman também escreveu ‘Scooby! O Filme’ (2020) e ‘Crônicas de Natal’ (2018). O projeto será supervisionado por Brad Butler, vice-presidente de filmes animados da Paramount Animation.

Não foram revelados detalhes a respeito da trama. Sabe-se apenas que ela trará de volta o Super Mouse (Mighty Mouse no original), personagem da Terrytoons criado na década de 1940 e astro de diferentes séries animadas desde então. Como o nome indica, ele é um super-herói que usa poderes como voo e superforça para salvar o dia.

O novo filme de Super Mouse não tem data de estreia definida.