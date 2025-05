O Contador 2 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

O Contador 2 é a principal estreia da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, filmes de terror e produções para toda a família. Embora ‘O Contador 2’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais:

Confira a seleção:

O CONTADOR 2



Quando um conhecido é assassinado, deixando para trás uma mensagem enigmática, Christian Wolff se sente compelido a resolver o caso. Percebendo que medidas extremas são necessárias, Wolff recruta seu irmão distante e altamente letal, Brax, e os dois descobrem uma conspiração mortal, tornando-se alvos de uma rede de assassinos.

UNTIL DAWN: NOITE DE TERROR



Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã, Melanie, Clover e seus amigos partem para o vale remoto, onde o desaparecimento aconteceu, em busca de respostas. Ao explorarem um abandonado centro de visitantes, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente, um a um. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite de horror repetidamente, com exceção da ameaça assassina, que se fortalece a cada anoitecer. Já quase sem esperanças, os poucos sobreviventes percebem que a única maneira de escaparem é não morrerem até o amanhecer.

SERRA DAS ALMAS



Em Pernambuco, um roubo de joias irá reunir um antigo grupo de amigos desajustados, fazendo com que os resultados sejam catastróficos. Vigiados por fantasmas do passado, cada um deles terá que encontrar sua própria forma de liberdade.

PECADORES



Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

NAS TERRAS PERDIDAS



Uma rainha, desesperada para ganhar o dom da mudança de forma, toma uma atitude ousada: contrata a feiticeira Gray Alys, uma mulher tão temida quanto poderosa. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, o andarilho Boyce, devem enganar e lutar contra o homem e o diabo em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal, da dívida e da satisfação, do amor e da perda.

UM FILME MINECRAFT



Quatro desajustados enfrentam problemas comuns do dia a dia quando, de repente, são sugados por um portal misterioso para o Overworld: uma terra fascinante e cúbica, movida pela imaginação. Para voltarem para casa, eles precisarão dominar esse novo mundo enquanto embarcam em uma jornada mágica ao lado de um crafter experiente e inesperado: Steve.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas,