Pedro Pascal detona J.K. Rowling: “Horrível e nojenta”

Pedro Pascal comentou o assunto através de um vídeo - Foto: Reprodução

Pedro Pascal, 50, criticou a autora J.K. Rowling, 59, após ela se envolver em mais uma polêmica sobre transfobia. Recentemente, a autora do sucesso ‘Harry Potter’ comemorou a decisão da Suprema Corte do Reino Unido sobre a definição legal de mulher baseada no sexo biológico, ou seja, excluindo as mulheres transexuais.

A estrela de ‘The Last of Us’ comentou o assunto através de um vídeo. No registro, um influenciador defende que os fãs parem de consumir a franquia Harry Potter, além de repudiar J.K. Rowling, como forma de protesto.

“Ela está tão feliz sobre isso. Aquela m*rda nojenta e horrível que ela fala tem que sofrer consequências”, afirma Tariq Ra’ouf.

Por meio de um comentário, Pedro Pascal concordou com a fala do influenciador. “M*rda nojenta e horrível está absolutamente certo. Comportamento de perdedora”, disse o ator.

Conhecida por suas opiniões controversas sobre questões de gênero, J.K. Rowling tem enfrentado acusações de transfobia nos últimos anos. A autora já declarou publicamente que aceitaria ser presa por seus posicionamentos e frequentemente utiliza sua conta no X (antigo Twitter) para rebater críticas e ironizar boicotes.

Essas declarações vêm gerando críticas de antigos fãs e de atores dos filmes originais da saga, além de mobilizações para o boicote de produtos associados ao universo 'Harry Potter'.

A saga segue como um fenômeno global, com parques temáticos, produtos licenciados e o sucesso do jogo 'Hogwarts Legacy', que apesar dos boicotes, atingiu mais de 30 milhões de cópias vendidas e gerou US$ 1 bilhão em receita.

No entanto, a relação entre a autora e a comunidade trans, alvo frequente de seus comentários, segue gerando polêmica. Rowling já criticou figuras públicas e artistas, como o apresentador John Oliver e atores da própria franquia de filmes originais da saga que se posicionaram contra as suas falas, intensificando o debate sobre seu envolvimento no projeto.

J.K. Rowling já se envolveu em outras polêmicas anteriormente ao fazer declarações discriminatórias contra pessoas transgênero. Ela chegou a criticar os atores dos filmes de “Harry Potter” por apoiarem publicamente a luta por direitos das pessoas transexuais.

Em 2023, J. K. Rowling usou as redes sociais para contrariar uma imagem que dizia: “Repita conosco: mulheres trans são mulheres”.

Os primeiros comentários da autora sobre a comunidade transexual foram feitos em 2020, quando, também pelas redes sociais, compartilhou um artigo que usava o termo “pessoas que menstruam”. Ela questionou a expressão e disse que já existia uma palavra para denominar esse grupo, mulheres, excluindo homens trans e pessoas não binárias, por exemplo, de sua concepção.