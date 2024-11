Série de ‘God Of War’ avança e já tem nome confirmado; saiba quem

Novo projeto segue com a produção de Cory Barlog, diretor criativo da Santa Monica Studio - Foto: Divulgação

A série de ‘God Of War’, uma adaptação da franquia de games da PlayStation que será feita pelo Prime Video, avançou e já tem um nome confirmado: Ronald D. Moore, renomado produtor de TV, foi nomeado como escritor e showrunner. A informação é do Deadline.

Leia também;

>> ‘Maníaco do Parque’ retrata crimes cometidos pelo famoso serial killer de São Paulo

>> Terror com Marjorie Estiano chega na Netflix; conheça história

>> Exclusivo! Elenco de "Outer Banks" dá spoilers de 4ª temporada da série: "Difícil de filmar"

Ele entra para a produção do programa após a saída da equipe criativa original, incluindo o showrunner Rafe Judkins, que estava no projeto há mais de dois anos.

Conhecido por sucessos como ‘Battlestar Galactica’, ‘Outlander’ e ‘For All Mankind’, Moore traz consigo uma nova perspectiva ao projeto, que havia completado vários roteiros sob a direção anterior. “Esta é uma mudança significativa na direção criativa da adaptação”, disse uma fonte envolvida no projeto.

O novo projeto segue com a produção de Cory Barlog, diretor criativo da Santa Monica Studio, que permanece na equipe como produtor executivo, ao lado de outros nomes importantes da indústria.

Em desenvolvimento desde 2022, a série acompanhará a jornada de Kratos, o Deus da Guerra, com seu filho para realizar o último desejo da esposa em vida: ter suas cinzas espalhadas do ponto mais alto. Mas, para a surpresa do protagonista, a missão se tornará uma aventura épica, na qual encontrará deuses e monstros em um duelo pelo destino do mundo.

Até o momento, não há informações sobre elenco, nem número de episódios. ‘God of War’ é uma parceria entre Sony Pictures Television e Amazon Studios em associação com a PlayStation Productions.

Os jogos de ‘God Of War’ acompanham a história do ex-guerreiro espartano Kratos. Motivado por vingança contra Ares, o Deus da Guerra, Kratos enfrenta desafios sobrenaturais enquanto tenta mudar seu destino.

Lançada em 2005, a franquia de games chegou ao seu auge em 2018, quando levou quatro prêmios, incluindo Melhor Jogo do Ano, no Game Awards. O mais recente, God of War Ragnarok, foi lançado em novembro de 2022.