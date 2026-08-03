Série de suspense da Netflix com 8 episódios para ver segunda (03/08)

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O fim de semana ficou para trás, mas ainda dá tempo de encaixar uma boa série na rotina antes da próxima maratona de compromissos. Para quem procura uma história intensa sem precisar investir várias temporadas, Desobedientes, da Netflix, é uma ótima escolha para começar nesta segunda-feira, 3.

Lançada em 2025, a produção rapidamente entrou para a lista das mais assistidas da plataforma, mas acabou sendo deixada de lado com a chegada de novos lançamentos.

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Com apenas oito episódios de cerca de 45 minutos, a história pode ser concluída em pouco mais de cinco horas e conquistou 78% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.



Criada e estrelada por Mae Martin, a série mistura suspense psicológico, drama e investigação em uma narrativa marcada por manipulação, cultos, traumas e segredos que vão sendo revelados aos poucos.

Uma cidade tranquila que esconde uma realidade perturbadora

A história se passa na aparentemente pacata cidade de Tall Pines, onde quase tudo gira em torno da Tall Pines Academy, uma instituição voltada para adolescentes considerados problemáticos.

As amigas Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind) acabam enviadas para o local após serem classificadas como jovens de mau comportamento. A escola, comandada pela misteriosa Evelyn Wade (Toni Collette), promete reabilitar seus alunos por meio de um programa de "autorreflexão".

Porém, rapidamente fica evidente que existe algo muito mais sombrio por trás da fachada acolhedora da instituição.

Enquanto tentam escapar, as adolescentes descobrem que os estudantes são submetidos a técnicas de manipulação psicológica e que a influência da escola ultrapassa seus próprios muros.

Um policial entra na investigação

Paralelamente à história das jovens, a série acompanha Alex Dempsey (Mae Martin), policial recém-chegado à cidade ao lado da esposa grávida, Laura.

Ao perceber uma sequência de acontecimentos estranhos envolvendo a Tall Pines Academy, Alex inicia uma investigação que o leva a descobrir conexões inesperadas entre moradores, antigos alunos e a própria diretora da instituição.

Quanto mais avança, mais percebe que praticamente todos escondem algum segredo e que a cidade inteira parece viver sob a influência de Evelyn Wade.

Essa construção faz com que a narrativa alterne constantemente entre diferentes pontos de vista, ampliando o mistério e oferecendo novas informações a cada episódio.

Inspirada em relatos reais

Embora Tall Pines Academy e seus personagens sejam fictícios, a série tem origem em experiências reais.

Mae Martin revelou que parte da inspiração veio da história de uma amiga que, quando adolescente, foi levada durante a madrugada para uma instituição voltada à reabilitação de jovens. Ela permaneceu desaparecida da família por dois anos e mais tarde conseguiu fugir do local.

A produção também contou com consultoria dessa amiga e de outras pessoas que passaram por instituições semelhantes, além de roteiristas que viveram experiências parecidas.

Por isso, mesmo adotando uma estrutura de thriller, a série aborda temas como manipulação psicológica, saúde mental, abuso institucional, conflitos familiares e processos de doutrinação.

Elenco é um dos grandes destaques

Um dos principais atrativos de Desobedientes é seu elenco. Toni Collette entrega uma interpretação marcante como Evelyn Wade, personagem que alterna momentos de aparente acolhimento com atitudes cada vez mais inquietantes.

Mae Martin também assume papel central como Alex Dempsey, enquanto Alyvia Alyn Lind e Sydney Topliffe sustentam boa parte da carga emocional da narrativa como as adolescentes que tentam sobreviver dentro da instituição.

O elenco ainda reúne nomes como Sarah Gadon, Patrick J. Adams, Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones e Patrick Gallagher.

Suspense prende do início ao fim

Grande parte da força da série está na atmosfera construída ao longo dos episódios. A fotografia aposta em contrastes entre a tranquilidade da pequena cidade e os ambientes fechados da academia, criando uma sensação constante de desconforto.

Ao mesmo tempo, a trilha sonora e o ritmo acelerado fazem com que novas revelações apareçam frequentemente, mantendo o espectador envolvido até os capítulos finais.

Vale a pena?

Sim. Desobedientes é indicada para quem gosta de séries curtas, cheias de suspense e não tem tempo para longas maratonas.

Os oito episódios entregam uma narrativa dinâmica, repleta de mistérios, reviravoltas e personagens moralmente complexos.

Mesmo tendo sido ofuscada por lançamentos mais recentes da Netflix, continua sendo uma boa escolha para quem procura um thriller psicológico intenso e fácil de maratonar ao longo da semana.