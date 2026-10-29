Série policial do Prime Video tem 100% de aprovação e poucos conhecem

Nem todo suspense precisa apostar em uma narrativa sombria para conquistar quem gosta de investigações criminais. Disponível no Prime Video, Deadloch é uma opção para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana com uma história cheia de mistérios, personagens excêntricos e reviravoltas.

Com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a produção australiana combina comédia satírica e suspense policial em uma trama que pode transformar alguns episódios em uma maratona difícil de interromper.

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Ao todo, são 14 episódios distribuídos em duas temporadas, sendo oito na primeira e seis na segunda. Com capítulos que variam entre 44 minutos e 1h05, a série permite organizar a programação aos poucos, assistindo a alguns episódios nos intervalos da rotina e reservando o fim de semana para avançar na investigação.

Investigação policial transforma cidade em palco de mistérios

Criada por Kate McCartney e Kate McLennan, Deadloch acompanha uma investigação que começa após um homem ser encontrado morto em uma praia da pequena cidade fictícia de Deadloch, na Tasmânia, pouco antes de um festival anual.

O caso coloca lado a lado duas policiais com personalidades bastante diferentes. Dulcie Collins (Kate Box) é metódica e conhece profundamente a comunidade local, enquanto Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), enviada de Darwin, tem uma abordagem mais direta e pouco interesse em respeitar as convenções da cidade. A jovem policial Abby também integra a equipe responsável pela investigação.

Enquanto procuram respostas para o crime, as investigadoras precisam lidar com moradores, comerciantes e pessoas interessadas em proteger a própria reputação. Em meio a versões conflitantes e segredos antigos, cada depoimento pode mudar a compreensão dos acontecimentos.

Segunda temporada amplia os mistérios da série

Na segunda temporada, a história deixa para trás o cenário inicial para acompanhar uma nova investigação em Barra Creek, uma cidade marcada pela presença de um pub, uma delegacia e uma lixeira, além de passeios turísticos para observar crocodilos.

O local também é palco de disputas entre um negócio familiar tradicional e uma operação mais sofisticada comandada por um pescador famoso, interpretado por Luke Hemsworth. Quando mochileiros desaparecem e problemas antigos voltam à tona, a investigação ganha novos caminhos.

Com seis episódios, a segunda temporada mantém a proposta de misturar mistério e humor, ampliando o universo da produção sem abandonar as tensões entre os personagens e as particularidades da comunidade investigada.

Humor ácido é um dos diferenciais da produção

Um dos pontos fortes de Deadloch está na maneira como a série utiliza a investigação criminal para satirizar convenções do gênero policial. A diferença entre os métodos de Dulcie e Eddie rende situações cômicas, mas também ajuda a desenvolver uma parceria que depende justamente das perspectivas distintas das protagonistas.

A trama ainda aproveita o mistério para abordar disputas por prestígio, dinheiro e pertencimento. Por trás da imagem acolhedora de uma pequena cidade, aparecem conflitos que ajudam a transformar suspeitos e testemunhas em personagens mais complexos.

Mesmo com o humor, o crime não perde importância. As descobertas feitas ao longo dos episódios alteram a interpretação das pistas e dos depoimentos, mantendo o interesse pela investigação.

Série conquistou aprovação máxima e prêmios

A primeira temporada de Deadloch alcançou 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, um dos destaques da recepção da produção. A série também conquistou reconhecimento na indústria australiana ao vencer cinco prêmios AACTA em 2024.

Entre os reconhecimentos estão categorias ligadas ao roteiro de televisão, às criadoras da produção, e à atuação em comédia de Kate Box. O resultado reforça a combinação entre a construção do mistério, o desenvolvimento dos personagens e a abordagem cômica que diferencia a série de outras histórias policiais.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial, investigações cheias de pistas e histórias que escondem segredos em pequenas comunidades, Deadloch é uma boa opção no catálogo do Prime Video.

A mistura de humor ácido, mistério e personagens com personalidades marcantes dá à produção uma identidade própria, especialmente para quem procura uma alternativa aos suspenses mais tradicionais.

Com 14 episódios e duas temporadas, a série também funciona para quem prefere distribuir a maratona ao longo da semana. A investigação pode começar com apenas um capítulo no tempo livre, mas a combinação de mistérios e reviravoltas torna difícil não querer descobrir o que acontece depois.