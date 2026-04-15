Séries e filmes baianos ganham força internacional em 2026

Atriz Agatha Moreira no filme 'Tempo à Faca' - Foto: Aryellson Carvalho

A produção cultural baiana segue em destaque no cenário nacional e internacional, e no audiovisual contemporâneo esse movimento ganha novos contornos com a atuação da Têm Dendê Produções.

Com sede em Salvador, a produtora tem ampliado sua presença no exterior por meio de coproduções e parcerias estratégicas, fortalecendo a circulação de histórias brasileiras em diferentes mercados.

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Projetos que atravessam fronteiras

Um dos destaques recentes é o filme 'Tempo à Faca', que integra a seleção “WIP - Work in progress” no Fórum Brasil — França 2026, realizado nesta quinta-feira, 16, durante o 28º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

Dirigido por Diogo Oliveira e baseado em uma história original de Ruy Guerra, o longa foi gravado no sertão brasileiro, entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), e acompanha personagens em conflito com seus códigos de honra e desejos.

O elenco conta com Agatha Moreira e Júlio Adrião nos papéis principais. No evento, o projeto será apresentado por representantes da produtora e da distribuidora, em busca de parcerias internacionais.

“Estamos construindo pontes importantes para esse filme, que celebra a longa vida e obra de Ruy Guerra e a estreia de Diogo Oliveira, além do entusiasmo de construir uma narrativa contemporânea e vibrante. Acreditamos que o encontro poderá potencializar a chegada da nossa história em um público ainda maior”, explica Keyti.

Estratégia internacional no radar

A busca por diálogo com o mercado externo tem sido uma prioridade crescente. A produtora tem investido em projetos que envolvem diferentes países, conectando narrativas a públicos diversos.

“Estamos construindo histórias que viajam. Começamos com episódios de séries na Colômbia, filmes divididos com Portugal e Moçambique, agora um retorno a Colômbia e a chegada na Argentina também na nossa agenda de trabalho", diz Vânia Lima.

"A ideia sempre foi construir filmes autênticos com parceiros e audiências que façam sentido aos projetos. Acreditamos muito em histórias orgânicas, onde naturalmente coprodutores, agentes de vendas e produtores associados se juntam à história que contaremos. Alemanha, Inglaterra e França são possíveis novas ações a serem anunciadas em 2026 ainda”, completa.

Narrativas que conectam continentes

Outro projeto que evidencia essa proposta é o filme 'Cartas Para…', gravado entre Brasil, Moçambique e Portugal. A produção reúne Elisa Lucinda, Paulina Chiziane e Raquel Lima em uma troca de cartas que atravessa o Atlântico.

A obra acompanha as experiências das três artistas, abordando temas como racismo, machismo e xenofobia, e já integra uma agenda de festivais que inclui o Festival do Rio, a Mostra Internacional de São Paulo e o Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Agora, o longa também participa do XVII Festival Internacional de Cinema da Fronteira, no Rio Grande do Sul.

Novos caminhos e formação internacional

A presença internacional da produtora também se estende à formação profissional. Ainda neste mês, Vânia Lima participa da terceira edição do CPLP Audiovisual, em Moçambique, como orientadora em oficinas de produção.

Além disso, novos projetos seguem em desenvolvimento, como o premiado O Barco e o Rio, que inicia filmagens em Manaus, e Piscina, longa que aborda a Segunda Guerra Mundial e as migrações para o Brasil em diálogo com o presente.

Com 26 anos de atuação, o grupo consolida sua trajetória com um portfólio que reúne documentários, séries e ficções. Entre os títulos estão 'Sambadores', 'Um Carnaval em Cada Esquina', 'Pontos de Força', 'Tempo à Faca' e 'Antes que me esqueçam meu nome é Edy Star'.