Só 3 episódios: a série nova de suspense da Netflix para esta sexta

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Finalmente é sexta-feira e nada como uma boa série de suspense para aproveitar o tempo livre. Pensando nisso, a Netflix acaba de lançar A Testemunha, uma minissérie de apenas três episódios baseada em um crime real que chocou o Reino Unido nos anos 1990.

Lançada em 2026, a produção chegou recentemente ao catálogo do streaming e aposta em uma combinação de investigação policial, trama envolvente e momentos de forte tensão emocional em um formato curto, ideal para maratonar em poucas horas.

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Baseada em fatos reais, a série revisita um dos casos criminais mais conhecidos da história britânica, mas escolhe um olhar diferente ao colocar no centro da narrativa aqueles que precisaram conviver com as consequências da tragédia.



O caso que parou o Reino Unido

A trama volta a 15 de julho de 1992, quando Rachel Nickell foi assassinada em um parque de Londres. O crime ganhou repercussão nacional e se transformou em um dos casos mais acompanhados pela imprensa britânica.

Em vez de concentrar sua atenção exclusivamente na investigação, A Testemunha acompanha os acontecimentos a partir da perspectiva de André Hanscombe, companheiro de Rachel, e do filho do casal, Alex, que tinha apenas dois anos de idade e foi a única testemunha do assassinato.

A partir daquele momento, a vida da família muda completamente. Enquanto o caso domina os noticiários, André precisa lidar com o luto e proteger o filho da exposição provocada pela cobertura midiática e pelo avanço das investigações.

Muito além da busca pelo assassino

Diferentemente de outros dramas criminais, a produção direciona o foco para as consequências humanas deixadas pelo crime.

A série mostra a difícil jornada de André como pai solo após a tragédia, enquanto tenta oferecer estabilidade ao filho em meio à intensa atenção pública. Paralelamente, acompanha os desdobramentos da investigação conduzida pela polícia britânica, que enfrentou enorme pressão para solucionar o caso.

Ao longo dos episódios, a narrativa constrói uma história sobre perda, trauma, resiliência e sobrevivência, sem deixar de lado o suspense que envolve um dos crimes mais marcantes do Reino Unido.

Documentário amplia a história

Além da minissérie, a Netflix também disponibilizou um documentário complementar sobre o caso.

Dirigida pela cineasta indicada ao BAFTA Lucy Bowden, a produção revisita a investigação realizada após o assassinato e mostra como uma apuração amplamente divulgada acabou levando à acusação equivocada de um suspeito antes que novas descobertas recolocassem a busca por justiça nos trilhos.

O documentário reúne imagens de arquivo, entrevistas com familiares e análises de especialistas forenses, além de apresentar registros inéditos da família Hanscombe.

Elenco e produção

Criada por Rob Williams e dirigida por Alex Winckler, A Testemunha tem Jordan Bolger no papel de André Hanscombe.

O elenco também conta com James Bradshaw, James Dryden, Kevin Eldon, Kerry Godliman, Neil Maskell, Jon Pointing, Claire Rushbrook e Mark Stanley.

A produção teve consultoria de Alex e André Hanscombe, garantindo que os acontecimentos fossem retratados de forma próxima à experiência vivida pela família.

Vale a pena?

Para quem aprecia séries inspiradas em crimes reais, A Testemunha oferece uma abordagem diferente ao priorizar o impacto emocional deixado pela tragédia em vez de concentrar toda a narrativa no criminoso.

Os três episódios apresentam um ritmo ágil, alternando investigação policial, momentos de tensão e uma reconstrução cuidadosa dos fatos que marcaram o caso.

Com duração enxuta e uma história que mobilizou o Reino Unido por anos, a minissérie surge como uma opção interessante para quem busca uma maratona de suspense nesta sexta-feira sem precisar investir vários dias diante da televisão.