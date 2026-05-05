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Só 4 episódios: a série esquecida da Netflix ideal para terça-feira

Produção de suspense com reviravoltas saiu do radar após novas estreias, mas ainda vale a maratona

Beatriz Santos
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Essa série da Netflix é ideal para ver nesta terça-feira
Essa série da Netflix é ideal para ver nesta terça-feira - Foto: Divulgação

Estamos na terça-feira e nada como uma boa produção para melhorar o início da semana, e a Netflix tem uma ótima opção para os fãs de suspense e tramas cheias de reviravoltas.

Lançada em 2022, Uma Mãe Perfeita acabou sendo deixada de lado após novas adições ao catálogo, mas ainda guarda uma história direta, intensa e ideal para quem busca uma maratona rápida no meio da semana.

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Com apenas quatro episódios, a minissérie aposta em um drama policial que mistura diferentes nacionalidades e aposta em viradas constantes na narrativa. O formato curto também facilita para quem quer assistir tudo de uma vez, já que a série pode ser concluída em um único dia ou em apenas algumas horas.

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Um crime, uma mãe e muitas dúvidas

Hélène Berg (Julie Gayet) e sua família vivem uma vida tranquila. Contudo, a normalidade é jogada pela janela quando, certo dia, eles recebem um telefonema.

A notícia é que Anya (Eden Ducourant), filha de Hélène e estudante em Paris, está sendo acusada de assassinato. Convencida de que Anya é inocente, Hélène pega o primeiro voo para Paris e promete à família que irá retornar com a filha em segurança.

Ela deixa para trás o marido e o filho, que está próximo de se formar na escola, acreditando que tudo não passa de um grande mal-entendido.

Dessa forma, Hélène dá início a sua própria investigação, com ajuda de Vincent (Tomer Sisley), um advogado francês. No entanto, ela possui um passado com o companheiro no caso, que foi seu primeiro amor muitos anos antes. Conforme o mistério avança, Hélène e Vincent começam a duvidar se Anya é mesmo inocente.

Bastidores e adaptação

A série trata-se de uma produção original francesa dirigida por Fred Garson, com roteiro assinado por Carol Noble e Thomas Boulle. A minissérie é baseada no romance homônimo da escritora Nina Darnton, adaptado para a televisão.

No elenco, Julie Gayet interpreta Hélène Berg e acumula trabalhos em produções como 8 Times Up, Select Hotel e The French Minister. Já Eden Ducourant, que vive Anya Berg, também esteve em títulos como a série Totems e o filme Little Tickles.

Completando o trio principal, Tomer Sisley interpreta Vincent Duc. O ator é conhecido por participações em produções como We’re the Millers, Sleepless Night e Não Olhe Para Cima.

Recepção e por que assistir

As minisséries disponíveis na Netflix, especialmente as produções estrangeiras, vêm ganhando espaço pelo cuidado com roteiro, condução narrativa e desempenho do elenco.

Nesse cenário, Uma Mãe Perfeita, lançada em 2022, se destaca como uma opção que aposta em uma trama direta, marcada por tensão e reviravoltas.

A produção reúne elementos de diferentes cinematografias europeias, com participação de profissionais ligados à França, Alemanha e Bélgica, o que se reflete na construção estética e narrativa da série.

Classificada como drama policial, a minissérie desenvolve sua história a partir de um suspense crescente, sustentado por revelações progressivas ao longo dos episódios. No IMDb, a produção tem nota 6, enquanto registra 64% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

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