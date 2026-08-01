Só 6 episódios: série da Netflix é a melhor aposta para sábado (01/08)

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Este sábado, 1º, marca o início de um novo mês e também pode ser a oportunidade ideal para colocar uma boa maratona em dia. Para quem procura uma história curta, cheia de suspense e reviravoltas, Anatomia de um Escândalo, da Netflix, continua sendo uma ótima escolha.

Lançada em 2022, a minissérie chamou atenção quando estreou, mas acabou sendo esquecida com a chegada de novas produções ao catálogo.

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Com apenas seis episódios de cerca de 45 minutos, a trama pode ser concluída em pouco mais de quatro horas e mistura thriller político, drama judicial e mistério psicológico.

Um escândalo coloca uma família poderosa em risco

Baseada no livro homônimo de Sarah Vaughan, a série acompanha Sophie Whitehouse (Sienna Miller), que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do marido James Whitehouse (Rupert Friend), um influente ministro do governo britânico.

Casados há anos, com dois filhos e uma imagem pública impecável, eles veem essa realidade desmoronar quando James revela que manteve um relacionamento extraconjugal com uma assessora.

O que parecia ser apenas uma crise conjugal rapidamente ganha outra dimensão. Pouco tempo depois, James passa a responder por uma grave acusação criminal, levando o caso aos tribunais e transformando sua vida pessoal em um escândalo nacional.

Julgamento vai muito além de um caso de traição

Com a abertura do processo, entra em cena a promotora Kate Woodcroft (Michelle Dockery), determinada a provar a culpa do político.

Enquanto ela conduz a acusação, Sophie luta para proteger a família e tenta descobrir se realmente conhece o homem com quem construiu sua vida.

A narrativa alterna entre os bastidores da política britânica, o ambiente do tribunal e os conflitos pessoais dos protagonistas, revelando novas camadas da história conforme o julgamento avança.

Cada episódio acrescenta informações que mudam a percepção do público sobre os acontecimentos.

Série aborda temas que continuam atuais

Embora o suspense seja o principal motor da trama, Anatomia de um Escândalo também discute questões que permanecem relevantes, como consentimento sexual, abuso de poder, desigualdade social, privilégios da elite, fake news, moralidade e a forma como figuras públicas são julgadas pela sociedade.

Ao longo da história, a produção mostra como estruturas de poder podem influenciar decisões e proteger determinados grupos, enquanto diferentes personagens precisam lidar com as consequências das escolhas feitas no passado.

Direção e elenco ajudam a elevar a produção

Criada por David E. Kelley, responsável por séries como Big Little Lies, ao lado de Melissa James Gibson, de House of Cards e The Americans, a minissérie aposta em uma narrativa dinâmica e visualmente elaborada.

A direção de S. J. Clarkson utiliza enquadramentos incomuns, movimentos de câmera e transições entre passado e presente para intensificar as emoções e destacar os momentos de maior tensão.

O elenco liderado por Sienna Miller, Rupert Friend e Michelle Dockery sustenta o conflito central e contribui para manter o interesse ao longo dos seis capítulos.

Uma maratona rápida e cheia de tensão

Um dos grandes diferenciais da produção é seu formato enxuto. São apenas seis episódios, com média de 45 minutos cada, resultando em uma maratona de pouco mais de quatro horas.

O ritmo ágil evita enrolações e faz com que novas revelações apareçam constantemente, incentivando o espectador a seguir para o episódio seguinte até descobrir como o escândalo será resolvido.

Apesar de utilizar elementos clássicos do gênero, a série consegue manter o interesse ao explorar diferentes perspectivas sobre o mesmo caso. Além disso, a produção registra nota 7/10 no IMDb, indicando uma recepção positiva entre o público.

Vale a pena?

Sim. Anatomia de um Escândalo é uma excelente escolha para quem gosta de séries curtas, cheias de suspense e não tem tempo para longas maratonas.

Em pouco mais de quatro horas, a produção entrega um thriller que combina drama familiar, bastidores da política, julgamento criminal e mistério psicológico, mantendo a tensão até o último episódio.

Mesmo tendo sido ofuscada pelos lançamentos que chegaram à Netflix desde 2022, continua sendo uma das minisséries que merecem uma nova chance no catálogo da plataforma.