Além de A Odisseia: 5 filmes sobre contos gregos para ver no streaming

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O lançamento de A Odisseia, nova adaptação do poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan, despertou novamente o interesse do público pelas histórias da mitologia grega.

Muito além da jornada de Odisseu, esse universo reúne guerras lendárias, deuses, monstros e heróis que atravessaram séculos e continuam inspirando produções do cinema.

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Embora nem todos os filmes ambientados na Antiguidade sejam adaptações fiéis dos textos clássicos, muitos exploram acontecimentos e personagens que fazem parte do imaginário da Grécia Antiga ou preservam o espírito das grandes epopeias que marcaram a literatura.

Para quem saiu do cinema querendo continuar mergulhado nesse tipo de narrativa, os serviços de streaming oferecem diversas opções que transitam entre adaptações diretas da mitologia e histórias inspiradas nas grandes lendas da Antiguidade.



A seguir, confira cinco filmes que ajudam a ampliar essa experiência e estão disponíveis para assistir agora.

5 filmes da mitologia grega para ver AGORA no streaming

Tróia

Cena de Tróia - Foto: Divulgação

Entre todas as recomendações, Tróia é a que mais dialoga com A Odisseia. Dirigido por Wolfgang Petersen, o longa retrata a Guerra de Troia, conflito que antecede a longa jornada de Odisseu rumo a Ítaca.



A produção acompanha personagens como Aquiles (Brad Pitt), Heitor (Eric Bana), Páris (Orlando Bloom) e Helena (Diane Kruger). Apesar de tomar algumas liberdades em relação aos textos clássicos, tornou-se uma das adaptações mais populares da mitologia grega.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max.

300

Cena de 300 - Foto: Divulgação

Dirigido por Zack Snyder e baseado na graphic novel de Frank Miller, 300 recria a famosa Batalha das Termópilas, quando o rei Leônidas e seus 300 guerreiros enfrentam o poderoso exército persa.



Estrelado por Gerard Butler, Lena Headey e Rodrigo Santoro, o filme aposta em uma estética marcante e se consolidou como um dos maiores épicos inspirados na Grécia Antiga, mesmo sem buscar fidelidade histórica.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

Fúria de Titãs

Cena de Fúria de Titãs - Foto: Divulgação

Para quem procura uma aventura repleta de criaturas mitológicas, Fúria de Titãs revisita a história de Perseu, o semideus que enfrenta desafios para derrotar monstros como Medusa e o Kraken.



O elenco reúne Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes e Gemma Arterton em uma produção dirigida por Louis Leterrier, baseada em um dos contos mais conhecidos da mitologia grega.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Netflix e Telecine (via Globoplay).

Gladiador

Cena de Gladiador - Foto: Divulgação

Embora Gladiador não adapte diretamente um mito grego, o clássico dirigido por Ridley Scott compartilha características presentes nas grandes epopeias da Antiguidade.



A história acompanha Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), um general romano que busca recuperar sua honra após ser traído. O elenco ainda conta com Joaquin Phoenix e Connie Nielsen. O filme venceu cinco Oscars, incluindo Melhor Filme.

Onde assistir: Prime Video e Telecine (via Globoplay).

O Homem do Norte

Cena de O Homem do Norte - Foto: Divulgação

Dirigido por Robert Eggers, O Homem do Norte é inspirado em uma antiga lenda nórdica que mais tarde influenciou a criação de Hamlet.



Apesar de não ser baseado na mitologia grega, o longa aborda temas como destino, vingança, deuses e a jornada de um herói, elementos que também aparecem em A Odisseia.

O elenco reúne Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke e Willem Dafoe.

Onde assistir: Netflix.

Por qual começar?

Quem deseja assistir a uma história diretamente ligada aos acontecimentos de A Odisseia deve começar por Tróia, já que o filme retrata a guerra que antecede a viagem de Odisseu.

Já Fúria de Titãs é a melhor escolha para quem quer conhecer personagens clássicos da mitologia grega, enquanto 300 apresenta uma das batalhas mais famosas da Antiguidade.

Para quem prefere épicos com temas semelhantes, Gladiador e O Homem do Norte ampliam a experiência ao explorar honra, destino, vingança e a construção de grandes heróis.