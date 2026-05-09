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Só 7 episódios: essa série nova da Netflix é a opção ideal para sábado

Produção recém-chegada ao catálogo mistura assassinato, boxe e segredos familiares em uma trama intensa que cresce a cada episódio

Beatriz Santos
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Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma boa maratona neste sábado
Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma boa maratona neste sábado - Foto: Divulgação

Finalmente é sábado e, com a chegada do fim de semana, nada como uma boa série para animar os dias de folga.

Pensando nisso, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo O Peso da Glória, produção indiana que estreou no streaming nesta semana e já surge como uma opção perfeita para quem procura suspense, drama familiar e tensão psicológica em apenas sete episódios.

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Lançada em maio, a série criada por Karan Anshuman acompanha dois irmãos que retornam à cidade natal e acabam envolvidos em uma investigação de assassinato diretamente ligada ao passado da própria família.

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Misturando o universo do boxe com conflitos emocionais e segredos antigos, a produção aposta em uma narrativa mais intensa e gradual, focada no peso das relações e nas consequências das escolhas feitas ao longo dos anos.

Um crime muda completamente a vida dos irmãos

A trama gira em torno de Kabir Singh (Divyendu Sharma) e Arjun Singh (Pulkit Samrat), irmãos que voltam para casa após anos afastados. O reencontro acontece por causa do pai, Dev Singh (Suvinder Vicky), treinador de boxe respeitado e figura influente dentro da comunidade local.

Mas a situação muda rapidamente quando um assassinato violento abala a cidade e coloca os dois irmãos no centro da investigação. Conforme o caso avança, o que parecia ser apenas uma busca por respostas começa a revelar conexões profundas com o passado da família, trazendo à tona traumas, ressentimentos e disputas nunca resolvidas.

A investigação não funciona apenas como motor do suspense, mas também como ferramenta para explorar as relações entre os personagens e o impacto emocional de decisões antigas.

O boxe vai muito além das lutas

Em O Peso da Glória, o boxe não aparece apenas como pano de fundo. O esporte se torna um elemento essencial para a construção da narrativa e da personalidade dos protagonistas.

A série utiliza o ambiente competitivo das lutas para refletir os conflitos internos dos personagens, explorando temas como disciplina, pressão, violência e ambição. As dinâmicas dentro e fora do ringue influenciam diretamente as escolhas feitas ao longo da história.

Além da investigação criminal, os personagens também precisam lidar com o sonho de alcançar o nível olímpico no boxe, o que adiciona ainda mais tensão ao desenvolvimento da trama.

Série aposta em suspense mais psicológico e emocional

Diferente de produções focadas apenas em ação acelerada, O Peso da Glória segue uma linha mais contida e dramática. O ritmo mais lento prioriza o desenvolvimento emocional dos personagens e a construção gradual da tensão.

Esse estilo aproxima a produção de thrillers dramáticos mais densos, especialmente pela maneira como o suspense é construído através dos conflitos familiares e das revelações sobre o passado.

O elenco principal conta com Divyendu Sharma, Ashutosh Rana e Sikandar Kher, nomes conhecidos do cinema e da televisão indiana. As atuações ajudam a sustentar os momentos de maior intensidade emocional, principalmente nas cenas de confronto entre os integrantes da família.

Vale a pena assistir?

Para quem gosta de séries de investigação com forte carga dramática, personagens complexos e mistérios ligados ao passado, O Peso da Glória surge como uma das estreias mais interessantes da Netflix neste começo de mês.

Com episódios enxutos e uma narrativa direta, a série consegue equilibrar suspense, drama e esporte sem se tornar excessivamente complexa, funcionando muito bem para uma maratona de sábado.

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