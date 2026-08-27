Só 7 episódios: série policial da Netflix perfeita para quinta (27/08)

A quinta-feira, 27, chegou, o fim de semana começa a se aproximar e a vontade de encontrar uma boa série para assistir continua mesmo em meio à correria.

Para quem busca uma história de suspense criminal envolvente sem precisar encarar uma longa maratona, a Netflix tem uma opção centrada em interrogatórios e grandes reviravoltas.

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Criminal: Reino Unido acompanha investigações de uma forma diferente das tradicionais séries policiais. Com apenas sete episódios divididos em duas temporadas, a produção totaliza uma maratona de pouco mais de cinco horas, sendo ideal para quem busca uma trama curta e envolvente para começar nesta quinta e terminar antes do fim de semana.

A série também teve boa recepção, com 92% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Além disso, a produção conta com a participação de grandes atores, incluindo David Tennant e Hayley Atwell.



O suspense acontece dentro de uma sala

Ao contrário de produções policiais que acompanham todas as etapas de uma investigação, Criminal: Reino Unido concentra a maior parte da ação em um único momento: o interrogatório dos suspeitos.

A série faz parte da coleção Criminal, composta por produções ambientadas no Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. A estrutura das quatro versões é semelhante, mas cada uma acompanha uma equipe diferente e casos próprios.

Na versão britânica, cada episódio apresenta um suspeito e uma nova situação para a equipe policial. O foco está nos detalhes dos depoimentos, nas estratégias usadas pelos interrogadores e nas informações que podem mudar completamente a direção de um caso.

Lançada em 2020, em meio a um catálogo que recebe constantemente novas produções, a série acabou sendo esquecida com o passar dos anos, o que faz com que muitos assinantes da Netflix sequer conheçam sua proposta. A estrutura diferente, no entanto, ainda pode chamar a atenção de quem procura uma trama policial curta e distante das fórmulas mais tradicionais do gênero.

Os episódios duram cerca de 40 minutos, o que exige que cada diálogo e reação tenha importância para a narrativa. Em vez de investir em perseguições ou grandes cenas de ação, a tensão cresce a partir das conversas entre policiais e suspeitos.

1 de 4 Kit Harrington, ator de Game of Thrones, em Criminal: Reino Unido | Foto: Divulgação

2 de 4 David Tennant em Criminal: Reino Unido | Foto: Divulgação

3 de 4 Cena de Criminal: Reino Unido | Foto: Divulgação

4 de 4 Cena de Criminal: Reino Unido | Foto: Divulgação

Grandes atores ajudam a construir a tensão

Um dos atrativos da produção é a participação de nomes conhecidos pelo público. David Tennant, de Doctor Who, Jessica Jones, Belas Maldições e da franquia Harry Potter, está entre os destaques.

No primeiro episódio, ele interpreta um suspeito que responde repetidamente aos interrogadores com a frase “Sem comentários”. A recusa em colaborar faz com que a investigação avance de forma instável, alternando constantemente as suspeitas sobre sua culpa e inocência.

Hayley Atwell, conhecida por Black Mirror e por sua participação no Universo Cinematográfico da Marvel, também integra o elenco. A atriz interpreta Stacey e assume o centro de um interrogatório marcado por longas falas e mudanças na percepção do público sobre a personagem.

A série ainda conta com outros atores em papéis que variam a cada episódio, já que cada investigação apresenta um novo suspeito e circunstâncias diferentes.

Cada episódio tem um novo suspeito

O formato permite que Criminal: Reino Unido apresente histórias diferentes sem depender de uma investigação extensa ao longo de vários episódios. Os detetives adotam estratégias específicas de acordo com cada pessoa que ocupa a sala de interrogatório.

Advogados, suspeitos e policiais ajudam a movimentar as histórias, enquanto novas provas podem mudar o rumo das investigações a qualquer momento.

A produção também deixa clara uma diferença importante entre o trabalho realizado pela polícia e o julgamento de um crime. O objetivo dos interrogatórios não é estabelecer uma condenação, mas tentar descobrir o que realmente aconteceu.

Esse foco permite que a série explore o lado pessoal e emocional dos suspeitos, além de seus possíveis crimes.

Um cenário limitado vira parte da história

A maior parte da trama se passa em poucos ambientes: a sala de interrogatório, a área de observação localizada atrás de um vidro espelhado e o corredor que liga os espaços.

A limitação do cenário contribui para a atmosfera claustrofóbica da produção. Os closes nos rostos dos personagens e as reações a cada nova informação fazem com que o público acompanhe tanto a perspectiva dos policiais quanto a dos suspeitos.

O espelho que separa a sala de interrogatório dos observadores também é usado para ampliar o dinamismo visual. Em vez de tornar a produção estática, a direção busca explorar os diferentes ângulos do espaço e as expressões dos personagens.

A sensação de urgência também aparece em diferentes momentos. Em alguns casos, o tempo limitado se torna parte importante da investigação, e o relógio presente na sala de observação reforça a pressão sobre os policiais.

Uma série que foge do policial tradicional

Criminal: Reino Unido se diferencia das produções policiais tradicionais ao abrir mão de grande parte dos elementos mais comuns do gênero. Não há espaço para acompanhar longas buscas por pistas ou várias etapas de uma investigação.

A série prefere transformar o interrogatório em seu principal cenário de conflito. As perguntas, os silêncios, as reações e as mudanças de estratégia passam a ocupar o lugar que normalmente seria destinado a perseguições e cenas de ação.

O formato pode exigir um pouco mais de atenção de quem está acostumado a séries policiais convencionais. A repetição da estrutura também pode tornar uma maratona longa mais cansativa, já que os episódios seguem uma dinâmica semelhante.

Ainda assim, a mudança constante de suspeitos, circunstâncias e estratégias ajuda a manter as histórias diferentes entre si.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de séries curtas, não tem tempo para longas maratonas e é fã de suspenses criminais e tramas policiais.

Com apenas sete episódios divididos em duas temporadas e pouco mais de cinco horas de duração, Criminal: Reino Unido é uma opção para acompanhar durante a semana sem exigir muitos dias livres.

O foco quase exclusivo nos interrogatórios diferencia a produção de outras séries do gênero, enquanto a participação de grandes atores ajuda a sustentar a tensão em cada caso.

Com 92% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, a série é uma escolha incrível para quem procura uma trama policial curta, centrada em mistérios, depoimentos e reviravoltas.