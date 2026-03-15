Só 8 episódios: a série da Netflix perfeita para melhorar seu domingo

Essa série é ideal para quem busca uma produção envolvente para assistir neste domingo - Foto: Divulgação

O final de semana finalmente chegou e, com ele, aquela vontade de maratonar uma boa série antes da rotina recomeçar. Para quem procura uma história intensa e cheia de dilemas morais, Black Rabbit, disponível na Netflix, surge como uma opção curiosa escondida no extenso catálogo da plataforma.

Com apenas oito episódios, a produção mistura thriller urbano, drama familiar e humor ácido para contar a história de dois irmãos que acabam presos em uma espiral de decisões perigosas.

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Em Black Rabbit, sob a agitação de Nova York, Jake Friedkin (Jude Law) é dono de um dos restaurantes mais badalados da região.

Vivendo um ótimo momento na carreira e com planos de expandir seus negócios, sua vida muda repentinamente quando Vince (Jason Bateman), seu irmão problemático, retorna trazendo um grande problema. Vince tem uma dívida de três anos com uma gangue, e o pedido de ajuda ao irmão coloca em risco tudo o que os dois construíram ao longo dos anos.



Dois irmãos, uma dívida e uma corrida contra o tempo

A história acompanha dois irmãos com personalidades opostas que vivem em Nova York. Jake, interpretado por Jude Law, é o sócio-fundador e gerente de um restaurante badalado que vive um momento de ascensão e se prepara para abrir um novo e ambicioso negócio.

Já Vince (Jason Bateman) é o completo oposto: um carismático salafrário que desperdiça oportunidades e relacionamentos por causa de apostas, crimes e drogas.

O reencontro entre os dois acontece justamente quando Vince reaparece após anos sem dar notícias, trazendo uma nova onda de problemas.

Devedor de 140.000 dólares para agiotas sanguinários, o personagem vivido pelo astro de Ozark — que também dirige dois episódios da série — obriga o irmão a assumir a dívida para impedir que os mafiosos matem sua filha.

A partir daí, a relação entre os irmãos se transforma no centro da narrativa. O que começa como um pedido de ajuda rapidamente se converte em uma jornada caótica contra o tempo, marcada por erros sucessivos, decisões impulsivas e tentativas desesperadas de consertar situações que só pioram.

Em meio à adrenalina, a série constrói uma narrativa sobre dilemas morais, relações familiares conturbadas e os sacrifícios que alguém pode fazer para proteger quem ama.

Um suspense sobre falhas humanas

A tensão da série não nasce apenas de crimes, dívidas ou perseguições. Em grande parte, ela vem das falhas humanas que se repetem dentro de uma relação familiar complexa. A cada novo episódio, Black Rabbit parece rir do próprio drama, e é nesse contraste que a série se desenvolve positivamente.

A primeira metade é uma sucessão de erros da dupla que revela um carisma magnético dos protagonistas. Eles não só cometem absurdos atrás de absurdos, como revelam seus motivos com um senso de humor e fraternidade que obriga o espectador a continuar a assistir para ver onde tudo vai terminar.

Entre assuntos sérios como abuso e abandono, Black Rabbit tenta se manter no limiar do thriller que não se aprofunda nos dramas enquanto usa o humor para criar uma camada de realidade na trama, afinal, como diz Jake, todos têm problemas, mas levam a vida como dá.

Direção e atmosfera sombria de Nova York

Jason Bateman também assume a direção de dois episódios e conduz a narrativa com um olhar clínico para o descontrole que domina os personagens.

O ritmo da série alterna momentos de tensão genuína com situações absurdas que poderiam acontecer em qualquer família disfuncional. O roteiro se alonga em cenas que, à primeira vista, parecem redundantes, mas revelam como os personagens estão presos em um ciclo que se repete.

Visualmente, Black Rabbit aposta em uma Nova York menos glamourosa. A fotografia transforma a cidade em um cenário claustrofóbico, mais próximo de um pesadelo do que da metrópole vibrante dos cartões-postais. A trilha sonora acompanha esse clima de desencanto.

Grande elenco e boa recepção do público

Além da trama intensa, a série chama atenção pelo grande elenco. Jude Law e Jason Bateman lideram a produção, dando vida aos irmãos Friedkin e sustentando grande parte da tensão dramática.

A recepção também mostra uma diferença curiosa entre crítica e público. No site especializado Rotten Tomatoes, a produção possui 66% de aprovação da crítica, enquanto a avaliação do público chega a 81%, indicando que a série encontrou uma resposta mais positiva entre os espectadores.

Para quem busca um suspense diferente para encerrar o fim de semana, a produção pode ser uma descoberta interessante no catálogo da Netflix.