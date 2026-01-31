DICA DE SÉRIES
Só 8 episódios: a série de terror da Netflix que vai tirar seu sono
Produção mistura terror psicológico e surrealismo e conquistou a crítica, mas ainda passa fora do radar de muita gente
Por Beatriz Santos
Com apenas oito episódios e uma proposta que mistura terror psicológico, surrealismo e drama, a minissérie Vingança Sabor Cereja virou aposta certeira para quem busca uma maratona intensa na Netflix.
Lançada em 2021, a produção recebeu atenção da crítica especializada, mas acabou passando despercebida por grande parte do público.
Criado por Nick Antosca e Lenore Zion, o show conta com um elenco composto por Catherine Keener, Eric Lange, Manny Jacinto e Jeff Ward. A protagonista é interpretada por Rosa Salazar, atriz com alguns trabalhos de peso no currículo, como Capitão América: Admirável Mundo Novo, Caixa de Pássaros, A Série Divergente: Insurgente e Maze Runner: A Cura Mortal.
Como dito anteriormente, Vingança Sabor Cereja conta com apenas oito episódios, compostos por em média 45 minutos.
No Rotten Tomatoes, a série alcançou 76% de aprovação da crítica, através de um consenso que dita: “Embora definitivamente não seja para todos os gostos, Vingança Sabor Cereja é uma viagem deliciosamente insana, ancorada por mais uma atuação incrível de Rosa Salazar”.
Qual a história de Vingança Sabor Cereja?
Baseada no livro escrito por Todd Grimson, Brand New Cherry Flavor (no original) é ambientada na Los Angeles dos anos 1990, onde a jovem cineasta, Lisa Nova, vê sua carreira ser sabotada por um poderoso produtor.
Em busca de vingança, nossa protagonista recorre a meios nada tradicionais quando encontra Boro, uma mulher com poderes sobrenaturais que afirma ter a capacidade de derrubar seus inimigos.
Obviamente, as coisas logo saem do controle, mergulhando Lisa em uma jornada de sexo, magia, obsessão e relações tóxicas.
