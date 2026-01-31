Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DICA DE SÉRIES

Só 8 episódios: a série de terror da Netflix que vai tirar seu sono

Produção mistura terror psicológico e surrealismo e conquistou a crítica, mas ainda passa fora do radar de muita gente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/01/2026 - 15:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar
Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar -

Com apenas oito episódios e uma proposta que mistura terror psicológico, surrealismo e drama, a minissérie Vingança Sabor Cereja virou aposta certeira para quem busca uma maratona intensa na Netflix.

Lançada em 2021, a produção recebeu atenção da crítica especializada, mas acabou passando despercebida por grande parte do público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Wagner Moura interpretou um vilão neste filme de sucesso da Netflix
3 filmes novos do Prime Video para salvar o seu fim de semana
3 séries curtas de suspense na Netflix para ver neste fim de semana

Criado por Nick Antosca e Lenore Zion, o show conta com um elenco composto por Catherine Keener, Eric Lange, Manny Jacinto e Jeff Ward. A protagonista é interpretada por Rosa Salazar, atriz com alguns trabalhos de peso no currículo, como Capitão América: Admirável Mundo Novo, Caixa de Pássaros, A Série Divergente: Insurgente e Maze Runner: A Cura Mortal.

Como dito anteriormente, Vingança Sabor Cereja conta com apenas oito episódios, compostos por em média 45 minutos.

No Rotten Tomatoes, a série alcançou 76% de aprovação da crítica, através de um consenso que dita: “Embora definitivamente não seja para todos os gostos, Vingança Sabor Cereja é uma viagem deliciosamente insana, ancorada por mais uma atuação incrível de Rosa Salazar”.

Qual a história de Vingança Sabor Cereja?

Baseada no livro escrito por Todd Grimson, Brand New Cherry Flavor (no original) é ambientada na Los Angeles dos anos 1990, onde a jovem cineasta, Lisa Nova, vê sua carreira ser sabotada por um poderoso produtor.

Em busca de vingança, nossa protagonista recorre a meios nada tradicionais quando encontra Boro, uma mulher com poderes sobrenaturais que afirma ter a capacidade de derrubar seus inimigos.

Obviamente, as coisas logo saem do controle, mergulhando Lisa em uma jornada de sexo, magia, obsessão e relações tóxicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar
Play

O Primata e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar
Play

Netflix traz de volta série famosa dos criadores de Game of Thrones

Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Série de terror da Netflix é a pedida ideal para quem quer uma trama envolvente para maratonar
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

x