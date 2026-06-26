Só 8 episódios: a série no TOP 10 da Netflix para sexta-feira (26/06)

Siga o A TARDE no Google

Finalmente é sexta-feira, e com o fim de semana começando cresce também a procura por séries curtas que entreguem uma boa maratona sem exigir muito tempo.

Pensando nisso, a Netflix aposta em Oasis, produção espanhola lançada neste ano que rapidamente entrou no TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a segunda posição no ranking.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas oito episódios, a série combina mistério, suspense, investigação policial e uma trama envolvente ambientada em um resort de luxo.

A história acompanha Dani, um jovem que visita um hotel exclusivo pela primeira vez ao lado da mãe e da nova família. O clima de férias muda completamente quando Celia, filha do diretor do resort, desaparece após uma noite de festas.

Com a polícia isolando o local, hóspedes e funcionários passam a ser investigados, enquanto segredos começam a surgir entre os personagens.



Mistério em resort de luxo conduz a trama

Criada por Ramón Campos, de O Caso Asunta, a série aposta em uma fórmula já conhecida da Netflix: personagens jovens, romances, conflitos familiares e um mistério central capaz de sustentar a maratona.

A diferença está no cenário: em vez de uma escola ou cidade pequena, a trama se passa em um resort paradisíaco, cercado por praias, festas e tensão crescente.

A premissa é apresentada sem demora. O desaparecimento de Celia surge logo no início e funciona como motor da narrativa, transformando todos os personagens em suspeitos.

O confinamento no hotel, imposto pela investigação, ajuda a reforçar o clima de paranoia e faz a história ganhar contornos de thriller teen com investigação policial.

Série aposta em suspense e ritmo de maratona

Com oito episódios lançados de uma vez, Oasis foi pensada para quem gosta de histórias curtas e cheias de reviravoltas.

O mistério principal é o grande atrativo da série, e a produção consegue manter a curiosidade do público ao espalhar pistas, suspeitas e segredos ao longo da temporada.

Boa parte do apelo está justamente no formato: trata-se de uma série curta, de episódios fáceis de engatar, ideal para começar em um dia e terminar antes do fim de semana acabar.

O suspense, combinado ao ambiente de luxo e às relações tensas entre os personagens, sustenta a proposta de entretenimento leve com um toque de investigação.

Visual chama atenção, mas drama perde força

O principal destaque da produção está na ambientação. Filmada em Tenerife, a série aproveita o cenário de praias, hotéis sofisticados e clima de verão para criar uma atmosfera escapista, que combina com a proposta da trama. A fotografia elegante e o visual ensolarado ajudam a dar personalidade à narrativa.

Por outro lado, quando o roteiro se afasta do desaparecimento de Celia, a história perde força. Ao longo dos episódios, Oasis investe em romances, traições, rivalidades e conflitos paralelos, mas nem todos esses núcleos têm peso dramático suficiente para sustentar o interesse.

Em vários momentos, a sensação é de que as subtramas servem mais para adiar respostas do que para aprofundar a narrativa.

Essa escolha impacta diretamente o ritmo. A série se move com facilidade entre os diferentes personagens, mas nem sempre consegue criar a tensão necessária para transformar seus conflitos em algo realmente marcante.

Elenco ajuda a sustentar a investigação

Entre os nomes do elenco, Ana Garcés se destaca como Helena, uma das personagens centrais da investigação. Sua atuação ajuda a manter a narrativa em movimento, especialmente nos momentos em que o roteiro parece perder o foco.

Paco Tous, conhecido por La Casa de Papel, também integra a produção como o policial responsável pelo caso. Apesar da expectativa em torno do ator, a série não explora todo o potencial do personagem, que acaba tendo menos espaço do que poderia dentro da investigação.

Vale a pena?

Para quem procura uma série sem grandes pretensões, Oasis pode funcionar bem como passatempo de sexta-feira. A produção entrega uma combinação eficiente de mistério, suspense, investigação policial e belas paisagens, além de um formato curto que favorece a maratona.

Não é uma série que reinventa o gênero nem alcança a intensidade de outros sucessos do catálogo, mas pode agradar quem busca uma trama divertida, leve e sem grandes preocupações.

Para espectadores sem expectativas muito altas e em busca de um suspense teen fácil de acompanhar, a aposta tem potencial para render boas horas de entretenimento.