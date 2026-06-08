Só 8 episódios: essa série da Netflix merece uma chance nesta segunda

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O fim de semana chegou ao fim e, com a segunda-feira, a vontade de assistir boas histórias continua mesmo em meio à correria da rotina. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção interessante para quem procura uma série envolvente para começar hoje e terminar antes da chegada do próximo fim de semana.

Com apenas oito episódios, A Queda da Casa Usher reúne terror, mistério, suspense e uma trama cheia de reviravoltas em um formato ideal para maratonar.

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Lançada sem o mesmo impacto de outras grandes produções da plataforma, a minissérie acabou ficando esquecida em meio à enxurrada de lançamentos da Netflix. Ainda assim, conquistou uma recepção bastante positiva, alcançando 91% de aprovação da crítica e 81% do público no Rotten Tomatoes.



Criada por Mike Flanagan, responsável por títulos como A Maldição da Mansão Bly e Missa da Meia-Noite, a produção adapta livremente elementos da obra de Edgar Allan Poe para construir uma narrativa marcada por segredos familiares, tragédias e uma atmosfera sombria que cresce a cada episódio.

Uma dinastia poderosa cercada por tragédias

A história acompanha os irmãos Roderick Usher (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), responsáveis por transformar a farmacêutica Fortunato em um império de riqueza, influência e privilégios.

No entanto, o sucesso construído ao longo de décadas começa a ruir quando uma série de mortes atinge os membros da família. Enquanto o passado volta para cobrar antigas decisões, os herdeiros da dinastia precisam enfrentar segredos que permaneceram escondidos por anos.

A narrativa alterna diferentes períodos da vida dos personagens para mostrar como o império foi construído e quais foram os custos de cada escolha feita ao longo do caminho.

Terror psicológico com influência de Edgar Allan Poe

Embora seja frequentemente associada ao terror, a série encontra sua maior força no mistério e no suspense psicológico.

A produção utiliza referências a diversos contos, poemas e elementos clássicos da obra de Edgar Allan Poe, considerado um dos grandes mestres da literatura gótica. Entre eles está a presença constante do famoso corvo, símbolo marcante do autor que aparece ao longo da trama.

Em vez de adaptar apenas uma única história, Mike Flanagan transforma a minissérie em uma espécie de mosaico de referências ao universo de Poe, conectando diferentes obras em uma única narrativa.

Elenco é um dos grandes destaques

Outro ponto que chama atenção é o elenco formado por atores que já trabalharam com Flanagan em projetos anteriores.

Carla Gugino se destaca como Verna, figura misteriosa ligada aos eventos que cercam a família Usher. Mary McDonnell e Willa Fitzgerald também ganham espaço ao interpretar diferentes fases de Madeline Usher.

Entre os personagens mais marcantes está Frederick Usher, vivido por Henry Thomas. Inicialmente apresentado de forma discreta, o personagem revela ao longo da história uma faceta cada vez mais perturbadora.

Além disso, a série consegue dar personalidade própria a cada integrante da família, explorando suas ambições, conflitos e fragilidades enquanto a tragédia se aproxima.

Vale a pena?

Para quem procura uma série curta para assistir nesta segunda-feira, A Queda da Casa Usher surge como uma alternativa interessante. Os oito episódios conseguem equilibrar drama familiar, mistério, terror psicológico e críticas ao poder e à elite sem se tornarem cansativos.

A narrativa mantém a curiosidade do espectador ao explorar o passado e o presente dos personagens ao mesmo tempo, enquanto constrói uma atmosfera de inevitável decadência em torno da família Usher.

Com boa recepção da crítica, elenco sólido e uma história repleta de segredos, a minissérie é uma opção que merece ser redescoberta por quem busca uma maratona rápida e envolvente na Netflix.