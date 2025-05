Spin-off de John Wick traz antagonista de volta para acerto de contas

Saga é estrelada por Keanu Reeves - Foto: Divulgação

Akira está de volta ao universo de John Wick. Segundo informações da Variety, a atriz e cantora Rina Sawayama foi confirmada no elenco do filme derivado centrado em Caine, personagem vivido por Donnie Yen no longa John Wick 4.

Na cena pós-créditos do último longa da franquia, Akira ressurge em Paris prestes a confrontar Caine, responsável por matar seu pai, Koji (Hiroyuki Sanada). A tensão entre os dois personagens sugere um embate direto no novo filme.



O spin-off ainda não tem data de estreia mas deve iniciar as filmagens agora em 2025. A produção terá roteiro de Mattson Tomlin, escritor do longa The Batman: Parte II e na adaptação dos quadrinhos BRZRKR, criada por Keanu Reeves. O rascunho anterior do roteiro havia sido escrito por Robert Askins, roteirista da série The Umbrella Academy.

Apresentado como um assassino aposentado e antigo amigo de John Wick (Keanu Reeves), Caine aceitou um contrato para matar o protagonista em troca da proteção de sua filha. Ao final de John Wick 4, ele é libertado de suas obrigações com a Mesa Principal, mas o reencontro com Akira pode colocar sua liberdade em risco.

Além do spin-off de Caine, Ballerina, filme do universo John Wick e estrelado por Ana de Armas, estreia nos cinemas em 6 de junho de 2025. Já The Continental, série prelúdio dos filmes, está disponível no Prime Video.