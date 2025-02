'Stranger Things': Ator diz que fim da série será satisfatório

O ator ainda relembrou o aspecto emocional do final das filmagens - Foto: Divulgação

O fim de 'Stranger Things' está mais perto do que nunca, e Finn Wolfhard, que interpreta Mike na série, comentou o andamento das filmagens da última temporada, que tem estreia prevista para 2025 na Netflix. Durante sua participação no Festival Sundance, o ator garantiu que os fãs podem esperar um desfecho satisfatório.

Wolfhard compartilhou com a Variety que a gravação da última temporada seguiu um ritmo intenso, similar ao estilo de filmagens de 'O Senhor dos Anéis', com um cronograma de um ano de filmagens. "Nós tivemos um ano passado longo. Filmamos meio que no estilo de 'O Senhor dos Anéis', com uma agenda de filmagens de um ano. Foi uma maneira ótima e muito intensa de terminar tudo. Eu sinto que não poderia ter terminado melhor."

O ator ainda relembrou o aspecto emocional do final das filmagens e a relação com os colegas e criadores da série. "Foi algo incrivelmente emocionante, obviamente. Foram os últimos dez anos da minha vida, o que vale também para os criadores, os irmãos Duffer. Eles começaram a série aos 30 anos e agora tem 40. Todo mundo viveu uma longa jornada e compartilhou isso junto. A minha infância inteira foi lá. Foi meio que um momento a la Toy Story 3 de deixar os seus brinquedos para trás", disse ele.



'Stranger Things' acompanha um grupo de adolescentes que se envolvem com conspirações governamentais na cidade de Hawkins, EUA, nos anos 1980. Além de Finn Wolfhard, a série conta com as atuações de Millie Bobby Brown, NoahSchnapp, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e Joe Keery.

Com a estreia da última temporada agendada para 2025, os fãs estão ansiosos para saber como essa jornada será concluída.

