HOME > CINEINSITE
FILME!

Sucesso nos cinemas, "Missão: Impossível 8" chega ao streaming

Filme de ação famoso é estrelado po Tom Cruise

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/12/2025 - 15:49 h
Missão: Impossível 8
Missão: Impossível 8 -

Um dos grandes sucessos do cinema, “Missão: Impossível- O Acerto Final”, chegou ao streaming. O último capítulo da franquia de ação mais amada pelos telespectadores, estrelado por Tom Cruise, anima o público ao estrear nas plataformas digitais.

O que acontece no filme?

Na trama, lançada em 2025, o telespectador acompanha o famoso Ethan Hunt (Tom Cruise) em mais uma missão perigosa: rastrear uma arma extremamente letal que ameaça o futuro da humanidade.

Com o destino do mundo em suas mãos, o protagonista vê seus inimigos se aproximarem e precisa encarar uma corrida mortal por diferentes partes do planeta, sendo forçado a enfrentar novos desafios para proteger aqueles que ama.

Onde assistir?

O filme está disponível no catálogo do Paramount+, sem custos adicionais para assinantes.

Veja o trailer:

x