FILME!
Sucesso nos cinemas, "Missão: Impossível 8" chega ao streaming
Filme de ação famoso é estrelado po Tom Cruise
Um dos grandes sucessos do cinema, “Missão: Impossível- O Acerto Final”, chegou ao streaming. O último capítulo da franquia de ação mais amada pelos telespectadores, estrelado por Tom Cruise, anima o público ao estrear nas plataformas digitais.
O que acontece no filme?
Na trama, lançada em 2025, o telespectador acompanha o famoso Ethan Hunt (Tom Cruise) em mais uma missão perigosa: rastrear uma arma extremamente letal que ameaça o futuro da humanidade.
Com o destino do mundo em suas mãos, o protagonista vê seus inimigos se aproximarem e precisa encarar uma corrida mortal por diferentes partes do planeta, sendo forçado a enfrentar novos desafios para proteger aqueles que ama.
Onde assistir?
O filme está disponível no catálogo do Paramount+, sem custos adicionais para assinantes.
Veja o trailer:
