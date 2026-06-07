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'Super Mario Galaxy' é o primeiro filme a faturar US$ 1 bilhão em 2026

Produção alcançou o feito em sua décima semana nos cinemas

Gustavo Nascimento
Por
Cena do filme “Super Mario Galaxy: O Filme”
Cena do filme “Super Mario Galaxy: O Filme” - Foto: Divulgação

O primeiro filme a atingir a marca de US$ 1 bilhão de arrecadação em 2026 foi a animação “Super Mario Galaxy: O Filme”, que acumula US$ 428,5 milhões de bilheteria nos Estados Unidos e mais US$ 571,5 milhões ao redor do mundo. A obra da franquia “Super Mario” alcançou o feito em sua décima semana nos cinemas.

Ao todo, o longa-metragem está sendo exibido em 80 países.

O sucesso do filme veio desde que ele foi lançado nos cinemas, quando registrou uma arrecadação de US$ 372,5 milhões só no final de semana de estreia.

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De acordo com o site norte-americano Deadline, o filme coloca a franquia “Super Mario” como a nona mais lucrativa de todos os tempos no universo das animações, com apenas dois títulos. As que ocupam as primeiras posições, "Meu Malvado Favorito" e "Shrek", têm seis filmes cada.

O site ainda aponta que “Super Mario Galaxy: O Filme” é o segundo filme baseado em um videogame com maior bilheteria na história, atrás apenas de “Super Mario Bros: O Filme”, o primeiro longa da franquia. Lançado há três anos, o primeiro longa-metragem da franquia ultrapassou US$ 1,3 bilhão em bilheteria ao redor do planeta.

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Tags

bilheteria cinema Super Mario

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