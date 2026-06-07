LUTO
Estrela de doramas românticos morre aos 33 anos; entenda
Falecimento foi confirmado pela empresa que agenciava a carreira do ator
Estrela de doramas românticos, o ator chinês Jin Ze, de 33 anos, foi encontrado morto na última quinta-feira, 4, em sua residência em Hangzhou, na China. A morte foi confirmada dois dias depois pela agência Shengshi Guangnian Culture, responsável pela gestão da carreira do artista, que não informou a causa do falecimento.
A agência descreveu Jin Ze como um “jovem ator e modelo de destaque”, prestou solidariedade à família e pediu que o público evitasse espalhar rumores ou especulações sobre as circunstâncias da morte.
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Quem era Jin Ze?
Nascido em 1993 na província de Shandong, o ator se formou no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim e começou a carreira como modelo, chegando a desfilar na Semana de Moda de Milão. Posteriormente, ele migrou para a atuação, onde acumulou papéis em dramas românticos e microdramas, formato de popularidade crescente na China.
Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Esquecer Você, Lembrar do Amor", de 2020, "Princesa Substituta", do mesmo ano, e "101 Casamentos", de 2023, e "Dangerous Love", do ano passado. A frequência com que interpretava executivos e herdeiros em produções voltadas ao público jovem lhe rendeu o apelido de "CEO da vida real" entre os fãs.
Com cerca de 6 milhões de seguidores no Weibo, rede social conhecida como Twitter chinês, Jin Ze seguia ativo profissionalmente até pouco antes da morte.