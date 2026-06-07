Kim Kardashian vai ao GP de Mônaco assistir corrida de Lewis Hamilton

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Kim Kardashian marcou presença no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo, 7, para acompanhar o namorado, o piloto Lewis Hamilton. A empresária e influenciadora esteve no Circuito de Monte Carlo ao lado da irmã, Khloé Kardashian, e circulou pelo paddock antes da corrida.

Para a ocasião, Kim apostou em um vestido bege de um ombro só e posou para fotos com o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e sua esposa, Silvia Domenicali.

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Hamilton largou entre os primeiros colocados do grid e atraiu a atenção dos fãs não apenas pelo desempenho nas pistas, mas também pelo recente relacionamento com a estrela de reality show. O casal assumiu publicamente o namoro na semana passada ao compartilhar uma foto juntos nas redes sociais.

Os rumores sobre o romance circulavam há meses. Kim e Hamilton já haviam sido vistos em eventos e viagens, além de trocarem interações frequentes nas redes sociais. Em abril, os dois foram flagrados juntos durante o festival de música Coachella, na Califórnia.

No sábado, 6, Kim e Khloé também acompanharam o treino classificatório do GP de Mônaco. A presença da empresária no evento reforçou o apoio ao piloto britânico em um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1.

Além das irmãs Kardashian, outras celebridades compareceram ao evento esportivo, entre elas os atores Terry Crews e Karen Gillan.