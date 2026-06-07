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Zelensky acusa Rússia de atacar depósito nuclear em Chernobyl

O presidente disse que a estrutura é considerada crítica para a segurança nuclear do país

Carla Melo
Por
Presidente Volodimir Zelensky
Presidente Volodimir Zelensky - Foto: AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de atacar uma instalação de armazenamento de combustível nuclear irradiado na região de Chernobyl, neste domingo, 7.

Zelensky afirmou que um drone russo atingiu uma estrutura considerada crítica para a segurança nuclear do país.

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“A Rússia atacou deliberadamente essa instalação nuclear específica. Até o momento, não há registros de radiação acima dos níveis normais de radiação de fundo”, afirmou.

De acordo com o presidente, a instalação atingida integra o sistema de armazenamento de combustível nuclear usado na zona de exclusão de Chernobyl, local do pior acidente nuclear da história, ocorrido em 1986.

“Hoje, os russos atacaram novamente a área de segurança ao redor da Usina Nuclear de Chernobyl. Um míssil atingiu um dos prédios do Depósito Centralizado de Combustível Irradiado. Uma infraestrutura extremamente crítica – e um ataque russo extremamente vil”, escreveu Zelensky.

Sem acordos

No dia 5 de junho, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticou Putin, por rejeitar a proposta de uma reunião cara a cara para debater o fim da guerra iniciada há mais de quatro anos.

O presidente russo descartou reunir-se em um futuro próximo com seu homólogo ucraniano, para quem isso é mais uma prova de que ele "não quer pôr fim à guerra".

"Não vejo sentido em nos reunirmos", disse. "Só faria sentido para a parte ucraniana interromper o avanço de nossas forças armadas. Apenas isso. E nós precisamos de acordos."

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