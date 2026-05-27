Zelensky pede reforço militar aos EUA após novos ataques russos

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Em meio à escalada dos ataques russos, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, voltou a pressionar os Estados Unidos por apoio militar. Em uma carta enviada ao presidente Donald Trump, o líder ucraniano pediu o reforço no fornecimento de munições destinadas aos sistemas Patriot, usados para neutralizar mísseis balísticos.

O apelo ocorre em um momento de dificuldade para reposição dos armamentos utilizados na defesa aérea ucraniana. Segundo um integrante do governo de Kiev, ouvido pela AFP, a procura internacional pelos mísseis aumentou significativamente por causa dos conflitos no Oriente Médio, dificultando o acesso ao equipamento.

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Ainda conforme a fonte, aliados norte-americanos na região do Golfo têm utilizado amplamente os sistemas para conter ofensivas iranianas, cenário que impactou diretamente os estoques disponíveis.

Apesar de ter avançado no desenvolvimento de mecanismos de interceptação de drones, a Ucrânia ainda depende do suporte de países ocidentais para se proteger de ataques russos com mísseis.

Na mensagem encaminhada à Casa Branca, Zelensky classificou os sistemas Patriot como uma ferramenta indispensável para garantir proteção contra o que chamou de “terrorismo russo”.

A nova solicitação foi feita poucos dias depois de Kiev registrar um dos ataques mais intensos desde o início da guerra, com lançamentos simultâneos de drones e mísseis contra a capital ucraniana.