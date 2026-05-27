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Zelensky pede reforço militar aos EUA após novos ataques russos

Pedido ocorre após Kiev sofrer um dos ataques mais intensos desde o início da guerra com a Rússia

Luan Julião
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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, conversa com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, conversa com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb | AFP

Em meio à escalada dos ataques russos, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, voltou a pressionar os Estados Unidos por apoio militar. Em uma carta enviada ao presidente Donald Trump, o líder ucraniano pediu o reforço no fornecimento de munições destinadas aos sistemas Patriot, usados para neutralizar mísseis balísticos.

O apelo ocorre em um momento de dificuldade para reposição dos armamentos utilizados na defesa aérea ucraniana. Segundo um integrante do governo de Kiev, ouvido pela AFP, a procura internacional pelos mísseis aumentou significativamente por causa dos conflitos no Oriente Médio, dificultando o acesso ao equipamento.

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Ainda conforme a fonte, aliados norte-americanos na região do Golfo têm utilizado amplamente os sistemas para conter ofensivas iranianas, cenário que impactou diretamente os estoques disponíveis.

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Apesar de ter avançado no desenvolvimento de mecanismos de interceptação de drones, a Ucrânia ainda depende do suporte de países ocidentais para se proteger de ataques russos com mísseis.

Na mensagem encaminhada à Casa Branca, Zelensky classificou os sistemas Patriot como uma ferramenta indispensável para garantir proteção contra o que chamou de “terrorismo russo”.

A nova solicitação foi feita poucos dias depois de Kiev registrar um dos ataques mais intensos desde o início da guerra, com lançamentos simultâneos de drones e mísseis contra a capital ucraniana.

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