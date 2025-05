Superman, de James Gunn, ganha trailer oficial; veja detalhes

- Foto: Reprodução

A Warner Bros. divulgou nesta quarta-feira, 14, o trailer oficial de Superman, novo longa da DC Studios com direção e roteiro de James Gunn, responsável por sucessos como Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida. A nova versão do herói mais clássico dos quadrinhos estreia nos cinemas brasileiros em 10 de julho.

Na trama, Superman vai explorar o dilema de Clark Kent ao tentar equilibrar sua origem kryptoniana com a criação humana que recebeu na Terra. Interpretado por David Corenswet (Pearl, Hollywood), o personagem retorna às telonas em uma proposta que promete resgatar a essência do super-herói, com foco na esperança e na justiça.

Elenco fortíssimo

Rachel Brosnahan, vencedora do Emmy por A Maravilhosa Sra. Maisel, dará vida à jornalista Lois Lane. O elenco ainda inclui Nicholas Hoult (The Great) como Lex Luthor, Nathan Fillion (O Esquadrão Suicida), Isabela Merced (Madame Teia), Edi Gathegi (Crepúsculo), Anthony Carrigan (Barry), María Gabriela de Faría (Isa TKM), Alan Tudyk (Rogue One) e a modelo portuguesa Sara Sampaio.

Superman será o primeiro filme do novo universo compartilhado da DC liderado por James Gunn e Peter Safran, prometendo uma nova fase para os personagens clássicos da editora nos cinemas.