De graça! Sertanejas são exaltadas em filme que estreia em Salvador

‘O Bem Virá’ foi dirigido pela pernambucana Uilma Queiroz - Foto: Divulgação

Depois de um aclamado percurso por festivais nacionais e internacionais, o documentário ‘O Bem Virá’, dirigido pela pernambucana Uilma Queiroz, estreia nas salas de cinema na próxima terça-feira, 20. Em Salvador, haverá uma sessão única e gratuita na Sala Walter da Silveira.

Gravado e produzido no Sertão de Pernambuco, o filme resgata a memória de treze mulheres grávidas fotografadas em 1983, durante uma frente de emergência em plena seca. Com uma abordagem sensível e política, o longa reflete sobre a resistência e as conquistas dessas mulheres em meio à adversidade, desconstruindo estereótipos sobre o sertão e propondo um olhar de dignidade e força feminina.

O documentário, produzido por Kika Latache e distribuído pela Nascente Filmes, de Laura Pimentel, marca a estreia de Uilma Queiroz na direção de longas-metragens e evidencia um cinema engajado com as narrativas do Nordeste profundo.

Exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, o filme já conquistou importantes reconhecimentos, como o prêmio de Melhor Longa Latino-Americano na Mostra Ecofalante de Cinema (2022), os títulos de Melhor Longa pelos júris oficial e popular no 13º Festival de Cinema de Triunfo (2022), além de menção honrosa no Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires (FIDBA 2021).

“A presença do Cine São José, em Afogados da Ingazeira, teve um papel fundamental na minha formação. Crescer com o cinema de rua me levou a pensar sobre o que é, de fato, o cinema. Quando encontrei a fotografia, percebi que a história daquelas treze mulheres precisava ser contada”, disse Uilma Queiroz.

A diretora seguiu: “O audiovisual se apresentou como um caminho para que essas histórias fossem narradas por elas mesmas, por suas vozes e corpos. Durante a produção, fui estudando a linguagem cinematográfica e buscando um diálogo entre ela, minha trajetória como pesquisadora, militante do movimento de mulheres e, acima de tudo, minha vivência como sertaneja do Pajeú”.

Assista ao trailer de ‘O Bem Virá’: