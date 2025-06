Tom Cruise entra para livro dos recordes com cena de Missão Impossível

om Cruise foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records - Foto: Divulgação

Tom Cruise foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records por uma das acrobacias mais arriscadas de sua carreira. O ator entrou para o livro dos recordes após saltar 16 vezes com um paraquedas em chamas durante as gravações de 'Missão: Impossível – O Acerto Final', oitavo e último filme da franquia protagonizada por ele.

A façanha foi realizada com um paraquedas propositalmente encharcado de combustível e incendiado antes dos saltos. As cenas foram feitas a partir de um helicóptero e integram o novo longa da série de ação.

"Tom não apenas interpreta heróis de ação, ele é um herói de ação!", afirmou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records, em comunicado oficial. "Grande parte do seu sucesso pode ser atribuída ao seu foco absoluto na autenticidade e em expandir os limites do que um protagonista pode fazer. É uma honra poder reconhecer sua total coragem com este novo título do Guinness World Records", completou.

O novo filme, novamente dirigido por Christopher McQuarrie, responsável pelos últimos três títulos da saga, conta com os retornos de Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis e Pom Klementieff ao lado de Cruise.

A história do filme segue os eventos de 'Missão: Impossível – Acerto de Contas', que arrecadou US$ 567 milhões em bilheteria mundial. Filmados em conjunto, os dois longas são considerados uma possível conclusão da saga produzida pela Paramount Pictures.

O projeto passou por diversos adiamentos, causados tanto pela pandemia da COVID-19 quanto pelo processo de filmagens, marcado por uma logística complexa — incluindo a utilização de um submarino real. Por conta disso, Acerto de Contas tornou-se um dos filmes mais caros da história, e a continuação custou ainda mais, com orçamento estimado em cerca de US$ 400 milhões.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



Missão: Impossível – O Acerto Final está em exibição nos cinemas brasileiros. Os demais filmes da franquia estão disponíveis no Paramount+.