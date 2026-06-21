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TOP 10 da Netflix esconde a série perfeita para seu domingo (21/06)
Série que entrou no Top 10 da Netflix mistura investigação, drama e dilemas morais
O domingo costuma ser o momento perfeito para desacelerar antes de uma nova semana começar. E para quem pretende aproveitar as últimas horas de descanso com uma boa maratona, a Netflix tem uma produção que vem chamando atenção dos assinantes.
Lançada em 2025, No Limite da Lei chegou recentemente ao catálogo da plataforma, rapidamente alcançou o TOP 10 e atualmente ocupa a sétima posição entre as séries mais assistidas.
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Com apenas oito episódios, a produção tailandesa combina drama, investigação policial, suspense e conflitos judiciais em uma narrativa envolvente que pode ser assistida em poucos dias.
Quando o defensor vira acusado
A história acompanha Mek, um defensor público conhecido por acreditar que a lei deve proteger principalmente as pessoas mais vulneráveis. Convicto de seus princípios, ele construiu a carreira defendendo aqueles que costumam ser ignorados pelo sistema.
Mas sua vida muda completamente quando ele é acusado de assassinar o filho de Anan, um poderoso chefe de polícia.
De uma hora para outra, o advogado passa da posição de defensor para a de réu, sendo obrigado a enfrentar justamente as falhas do sistema que sempre acreditou defender. Sem alternativas, Mek precisa buscar ajuda onde jamais imaginou.
A advogada que todos temem
A única pessoa disposta a assumir o caso é Jittri, uma profissional conhecida nos tribunais por utilizar brechas legais e estratégias consideradas controversas para vencer disputas judiciais.
Apelidada de "Advogada do Mal", ela aceita defender Mek, mas impõe uma condição inesperada: ele deverá trabalhar ao seu lado.
A parceria entre os dois se torna o principal motor da trama. Enquanto Mek tenta preservar seus valores, Jittri enxerga os tribunais como um jogo em que vencer é mais importante do que seguir princípios morais rígidos.
Casos que revelam um sistema complexo
Em vez de concentrar toda a narrativa em um único julgamento, a série utiliza diferentes investigações para apresentar várias faces do sistema judiciário tailandês.
Ao longo dos episódios, novos casos surgem e ajudam a construir um retrato mais amplo sobre corrupção, desigualdade, abuso de poder e os desafios enfrentados por quem busca justiça.
A produção foi desenvolvida durante anos e contou com pesquisas em tribunais, além de consultas com advogados, juízes, promotores e especialistas jurídicos para dar mais autenticidade às histórias apresentadas.
Drama, suspense e dilemas morais
Um dos principais diferenciais de No Limite da Lei é a forma como a série evita respostas simples. A narrativa não se preocupa apenas em descobrir culpados ou inocentes. Em vez disso, questiona constantemente os limites entre certo e errado, explorando situações em que as decisões mais difíceis nem sempre possuem uma solução evidente.
Essa abordagem ajuda a transformar a produção em algo mais do que um simples drama jurídico, aproximando a série de um suspense investigativo marcado por tensão constante.
Vale a pena?
Para quem gosta de histórias aceleradas, investigações, tribunais e personagens moralmente complexos, a resposta tende a ser positiva. No Limite da Lei utiliza seus oito episódios para construir uma trama envolvente, repleta de conflitos e questionamentos.
O formato curto favorece a maratona, enquanto a combinação de drama, investigação policial e suspense mantém o interesse até os momentos finais. Para quem procura uma série diferente das produções jurídicas tradicionais de Hollywood, a aposta tailandesa da Netflix pode ser uma das surpresas mais interessantes para assistir neste domingo (21/06).