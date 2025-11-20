Um dos filmes mais marcantes de todos os tempos voltará aos cinemas

Um dos maiores clássicos de terror será reexibido nos cinemas brasileiros - Foto: Freepik

A volta de um dos clássicos mais influentes do terror promete movimentar as salas de cinema brasileiras em dezembro. A Warner Bros. Pictures confirmou que O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, será reexibido de 11 a 17 de dezembro de 2025, em comemoração aos 45 anos da obra.

A reexibição reforça o interesse crescente das redes de cinema em trazer de volta sucessos que marcaram a história do cinema.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No caso de O Iluminado, lançado originalmente em 1980, a produção acompanha a família Torrance durante o inverno em um hotel isolado, onde Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, desce aos poucos à loucura.

O filho Danny, dotado de habilidades paranormais, testemunha visões perturbadoras, enquanto o isolamento transforma a estadia em uma espiral de terror psicológico.



A construção desse clima inquietante é resultado de um processo de filmagem exaustivo. A produção ocorreu quase inteiramente nos estúdios da EMI Elstree, com cenários baseados em locais reais.

O Iluminado foi lançado originalmente em 1980 | Foto: Divulgação

Kubrick, conhecido por sua meticulosidade, fazia inúmeras tomadas, às vezes levando atores e equipe ao limite. O uso inovador da Steadicam também ajudou a tornar a estética do filme única, contribuindo para décadas de debates sobre simbolismos, ambiguidades e diferenças em relação ao romance original de Stephen King.



Mesmo recebendo críticas mistas na estreia — incluindo a desaprovação de King —, o filme ganhou status de filme cult com o tempo. Hoje, é considerado um dos maiores clássicos do cinema de terror e um ícone cultural preservado pelo National Film Registry.

O retorno às telas acompanha uma tendência recente: eventos como a “Temporada do Terror 2025”, promovida pelo Cinemark, mostram a força das sessões especiais e a disposição do público em revisitar obras que moldaram o imaginário coletivo.