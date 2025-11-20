VAI ASSISTIR?
Um dos filmes mais marcantes de todos os tempos voltará aos cinemas
Uma reexibição especial promete reacender debates, nostalgia e o impacto duradouro de um dos maiores clássicos do terror
Por Beatriz Santos
A volta de um dos clássicos mais influentes do terror promete movimentar as salas de cinema brasileiras em dezembro. A Warner Bros. Pictures confirmou que O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, será reexibido de 11 a 17 de dezembro de 2025, em comemoração aos 45 anos da obra.
A reexibição reforça o interesse crescente das redes de cinema em trazer de volta sucessos que marcaram a história do cinema.
No caso de O Iluminado, lançado originalmente em 1980, a produção acompanha a família Torrance durante o inverno em um hotel isolado, onde Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, desce aos poucos à loucura.
Leia Também:
O filho Danny, dotado de habilidades paranormais, testemunha visões perturbadoras, enquanto o isolamento transforma a estadia em uma espiral de terror psicológico.
A construção desse clima inquietante é resultado de um processo de filmagem exaustivo. A produção ocorreu quase inteiramente nos estúdios da EMI Elstree, com cenários baseados em locais reais.
Kubrick, conhecido por sua meticulosidade, fazia inúmeras tomadas, às vezes levando atores e equipe ao limite. O uso inovador da Steadicam também ajudou a tornar a estética do filme única, contribuindo para décadas de debates sobre simbolismos, ambiguidades e diferenças em relação ao romance original de Stephen King.
Mesmo recebendo críticas mistas na estreia — incluindo a desaprovação de King —, o filme ganhou status de filme cult com o tempo. Hoje, é considerado um dos maiores clássicos do cinema de terror e um ícone cultural preservado pelo National Film Registry.
O retorno às telas acompanha uma tendência recente: eventos como a “Temporada do Terror 2025”, promovida pelo Cinemark, mostram a força das sessões especiais e a disposição do público em revisitar obras que moldaram o imaginário coletivo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes