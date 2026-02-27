Vai ter Pânico 8? Futuro da franquia depende de apenas uma condição

Pânico 7 está em cartaz nos cinemas - Foto: Divulgação

Após polêmicas que levaram ao fim precoce de uma trilogia em ascensão, Pânico 7finalmente chegou aos cinemas de todo o mundo.

Parte de uma revitalização da franquia de terror que moldou parte importante do subgênero slasher, o novo projeto estreia com o misto de nostalgia pelo retorno de Neve Campbell e algumas indagações quanto às demissões de Melissa Barrera anos atrás.

Com a estreia do novo filme, fãs já começam a olhar para o futuro da saga e questionar se a história pode continuar nas telonas.



Pode parecer meio cedo para as conversas sobre a existência de Pânico 8, mas aparentemente a Paramount já tem planos para uma sequência. Neve Campbell, intérprete de Sidney, e Kevin Williamson, o criador e roteirista principal da franquia, estiveram no lançamento mundial do novo filme e, durante o evento, revelaram o que está por vir no futuro da saga de terror.

Segundo o Deadline, o escritor confirmou que ele e a atriz, que também atua como produtora, já começaram a "discutir ideias" sobre a continuação. “Quando você está no set às 3 da manhã, você pensa: 'Bem, sobre o que seria Pânico 8 ?' E você começa a bolar ideias”, explicou Williamson. “E Neve teve essa ótima ideia, e todo mundo pareceu adotá-⁠la. Então, sim, se este filme fizer sucesso e as pessoas quiserem [uma sequência], estamos aqui pelos fãs. Então, se eles quiserem, com certeza daremos a eles.”

Ou seja, o futuro da franquia dependerá diretamente da recepção do público. Tudo dependerá do sucesso de Pânico 7, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros.

Com o retorno de Neve Campbell, qual é a história de Pânico 7?

Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Campbell). O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do terror do serial killer.

Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.