O novo filme de ação da Netflix é escolha ideal para sua sexta-feira

Esse filme de ação é a opção ideal para sua sexta-feira - Foto: Divulgação

Com a chegada da sexta-feira e o fim de semana se aproximando, cresce também a vontade de desacelerar e mergulhar em boas histórias no streaming. Pensando nisso, a Netflix adicionou recentemente ao catálogo o filme de ação Atos de Violência, uma opção direta e intensa para quem busca entretenimento rápido e cheio de adrenalina.

O longa aposta em uma narrativa dinâmica, ideal para quem quer assistir a algo envolvente sem precisar dedicar horas à frente da televisão. Com duração enxuta de 1h32, o filme se torna uma alternativa prática para espectadores que preferem histórias mais objetivas, mas ainda carregadas de tensão e emoção.

Outro destaque é a presença de Bruce Willis no elenco, reforçando o apelo para fãs do gênero policial e de ação. O ator interpreta Avery, um policial envolvido em uma investigação complexa que expõe crimes e falhas estruturais dentro do próprio sistema de justiça.



Na trama, Roman (Ashton Holmes) vê sua vida mudar drasticamente quando sua esposa é sequestrada por traficantes de pessoas. Ao lado dos irmãos ex-militares, ele inicia uma busca desesperada para encontrá-la antes que seja tarde demais.

Durante a investigação, Roman une forças com Avery, personagem de Bruce Willis, que também tenta combater o tráfico humano enquanto enfrenta a burocracia e a corrupção que dificultam o avanço do caso.

Com ritmo acelerado, conflitos constantes e foco na ação, o filme surge como uma escolha certeira para quem quer começar o fim de semana com uma história intensa, perfeita para salvar a sexta-feira sem comprometer toda a noite.