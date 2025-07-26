Veja cinco filmes para assistir no Dia dos Avós

- Foto: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

No Brasil, o Dia dos Avós é comemorado no dia 26 de julho. A celebração é de origem portuguesa, e no Brasil, o dia foi escolhido devido à comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que na tradição católica seriam pais de Maria, sendo assim avós de Jesus Cristo.

Para celebrar o Dia dos Avós, o Portal A TARDE separou uma lista com cinco filmes que mostram a relação de avós e netos.

Filmes

A fantástica fábrica de chocolate

Seja no primeiro filme de de 1971 ou no reboot de 2005, A fantástica fábrica de chocolate conta a aventura de Charlie Bucket e seu avô Joe em uma visita a excêntrica empresa de Willy Wonka e seus Oompa-Loompas.







Onde assistir: HBO Max

Viva: A vida é uma festa

Esse filme da Pixar é daqueles que tem capacidade de te fazer chorar. Então se prepare. Em Viva: A vida é uma festa acompanhamos a história do pequeno Miguel, que sonha em ser músico, mas encontra barreiras em sua família. Além de mostrar a forte relação da criança com sua avó, Miguel ainda vai para a Terra dos Mortos para encontrar seu trisavô, um cantor muito conhecido.

Onde assistir: Disney+

Pequena Miss Sunshine

O longa mistura comédia e drama e conta a história de Olive, uma menina que tem o sonho de participar do concurso Pequena Miss Sunshine, e para isso acaba contando com o apoio incondicional de seu avô Edwin.

Onde assistir: Disney+

UP! Altas aventuras

Prepara o lenço! Esse é mais um filme que certamente vai te emocionar. O longa conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que está vivendo uma vida solitária depois da morte de sua esposa, Ellie.

Carl decide a homenagear amarrando balões em um dirigível com destino ao lugar que sempre sonhou em ir com Ellie. Ele só não contava que o jovem Russel também embarcasse na aventura e eles estreitassem essa relação avô-neto — de consideração - ao viverem várias aventuras.

Onde assistir: Disney+

O diário da princesa

Figurinha carimbada na Sessão da Tarde, o filme conta a história de uma jovem que descobre ser filha de que seu pai é o Príncipe de Genovia, um pequeno país europeu. Ela recebe a inesperada visita de sua avó recém-descoberta (Julie Andrews), que passa a lhe dar aulas de etiqueta, ensinando-a como se deve portar uma princesa.

| Foto: reprodução

Onde assistir: Disney+