Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARREIRA DE SUCESSO

Wagner Moura: como o baiano que começou no sertão se tornou o molho de Hollywood

Ator quebra tabu histórico e coloca o Brasil no centro das premiações globais

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

15/03/2026 - 5:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo
Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo -

A história de Wagner Moura parece saída de um roteiro de cinema. Nascido em Salvador e criado em Rodelas, no sertão baiano, o ator construiu uma trajetória que começou nos palcos de teatro do Nordeste e acabou levando seu nome aos grandes estúdios de Hollywood. Entre personagens marcantes, projetos autorais e reconhecimento internacional, Moura transformou um início improvável em uma das carreiras mais respeitadas do audiovisual brasileiro.

O primeiro grande salto veio no cinema nacional, com atuações que rapidamente chamaram atenção do público e da crítica. Filmes como 'Carandiru' e 'Tropa de Elite' ajudaram a consolidar sua presença nas telas, especialmente com o icônico Capitão Nascimento, personagem que se tornou um fenômeno cultural no Brasil. Outros projetos como ‘Ó Paí, Ó’, ao lado do amigo Lázaro Ramos, e a novela ‘Paraíso Tropical’, exibida pela TV Globo, também abriram portas para projetos cada vez maiores.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A projeção internacional ganhou força quando o ator passou a trabalhar em produções estrangeiras e séries globais. Um dos momentos mais marcantes foi sua interpretação de Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix. O papel exigiu que Moura engordasse 18 kg, aprendesse espanhol e mergulhasse profundamente na psicologia do narcotraficante colombiano, esforço que rendeu elogios da crítica internacional e ampliou ainda mais sua visibilidade fora do Brasil. Ele foi indicado ao Globo de Ouro 2016 na categoria de Melhor Ator em Série Dramática por sua atuação na série.

Leia Também:

Onde Wagner Moura fica em Salvador? Os lugares favoritos do ator na capital baiana
Críticos de A TARDE comentarão o Oscar em cinemas de Salvador
Oscar 2026: onde assistir ao vivo, horário e todos os indicados
/ 6
  • Wagner Moura dirigiu Seu Jorge em 'Marighella'
  • Nadja Turenko, Wagner Moura e Clécia Queiroz - Abismo de Rosas
  • Wagner em 'Carandiru', do diretor Hector Babenco, baseado no livro 'Estação Carandiru', de Dráuzio Varella
  • Cena da série 'Iluminadas', com Elizabeth Moss e Wagner Moura
  • Cena da segunda temporada de 'Narcos'
  • Wagner Moura brilhou em 'Sergio' da Netflix

Mais recentemente, o artista também se firmou como diretor e produtor, mostrando que seu talento vai além da atuação. Seu longa 'Marighella' marcou sua estreia na direção e reforçou seu interesse por histórias políticas e personagens complexos.

Mas a cereja do bolo veio no ano passado com 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme reforçou a presença de Moura em produções ambiciosas do cinema brasileiro contemporâneo e ampliou ainda mais o interesse internacional por seu trabalho.

A mistura da Bahia com o Recife deu mais do que certo: de 2025 para cá, o longa acumula mais de 70 prêmios e indicações ao redor do mundo e trouxe feitos inéditos para o soteropolitano. No Festival de Cannes, na França, ele foi o primeiro o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator. O ineditismo se repetiu com o Globo de Ouro: Moura foi o primeiro ator brasileiro a vencer o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama. Agora ele tenta conseguir mais uma estatueta inédita: o Oscar de Melhor Ator na cerimônia que acontece neste domingo, 15.

Do sertão baiano às premiações internacionais, a trajetória de Wagner Moura mostra como talento, dedicação e escolhas ousadas podem romper fronteiras. Em um mercado historicamente dominado por produções de poucos países, o ator se tornou prova de que histórias e artistas brasileiros podem chegar longe, inclusive até o brilho (e o molho!) de Hollywood.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

oscar wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo
Play

5 séries curtas da Netflix para terminar antes do domingo acabar

Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo
Play

Terror, ação, e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo
Play

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data

x