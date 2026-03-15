Wagner Moura: como o baiano que começou no sertão se tornou o molho de Hollywood

Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator neste domingo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A história de Wagner Moura parece saída de um roteiro de cinema. Nascido em Salvador e criado em Rodelas, no sertão baiano, o ator construiu uma trajetória que começou nos palcos de teatro do Nordeste e acabou levando seu nome aos grandes estúdios de Hollywood. Entre personagens marcantes, projetos autorais e reconhecimento internacional, Moura transformou um início improvável em uma das carreiras mais respeitadas do audiovisual brasileiro.

O primeiro grande salto veio no cinema nacional, com atuações que rapidamente chamaram atenção do público e da crítica. Filmes como 'Carandiru' e 'Tropa de Elite' ajudaram a consolidar sua presença nas telas, especialmente com o icônico Capitão Nascimento, personagem que se tornou um fenômeno cultural no Brasil. Outros projetos como ‘Ó Paí, Ó’, ao lado do amigo Lázaro Ramos, e a novela ‘Paraíso Tropical’, exibida pela TV Globo, também abriram portas para projetos cada vez maiores.

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A projeção internacional ganhou força quando o ator passou a trabalhar em produções estrangeiras e séries globais. Um dos momentos mais marcantes foi sua interpretação de Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix. O papel exigiu que Moura engordasse 18 kg, aprendesse espanhol e mergulhasse profundamente na psicologia do narcotraficante colombiano, esforço que rendeu elogios da crítica internacional e ampliou ainda mais sua visibilidade fora do Brasil. Ele foi indicado ao Globo de Ouro 2016 na categoria de Melhor Ator em Série Dramática por sua atuação na série.

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Mais recentemente, o artista também se firmou como diretor e produtor, mostrando que seu talento vai além da atuação. Seu longa 'Marighella' marcou sua estreia na direção e reforçou seu interesse por histórias políticas e personagens complexos.

Mas a cereja do bolo veio no ano passado com 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme reforçou a presença de Moura em produções ambiciosas do cinema brasileiro contemporâneo e ampliou ainda mais o interesse internacional por seu trabalho.

A mistura da Bahia com o Recife deu mais do que certo: de 2025 para cá, o longa acumula mais de 70 prêmios e indicações ao redor do mundo e trouxe feitos inéditos para o soteropolitano. No Festival de Cannes, na França, ele foi o primeiro o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator. O ineditismo se repetiu com o Globo de Ouro: Moura foi o primeiro ator brasileiro a vencer o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama. Agora ele tenta conseguir mais uma estatueta inédita: o Oscar de Melhor Ator na cerimônia que acontece neste domingo, 15.

Do sertão baiano às premiações internacionais, a trajetória de Wagner Moura mostra como talento, dedicação e escolhas ousadas podem romper fronteiras. Em um mercado historicamente dominado por produções de poucos países, o ator se tornou prova de que histórias e artistas brasileiros podem chegar longe, inclusive até o brilho (e o molho!) de Hollywood.