Wagner Moura completa 50 anos e ganha maratona de filmes na TV

Para celebrar os 50 anos de Wagner Moura, celebrados exatamente neste sábado, 27, o Canal Brasil preparou uma programação especial dedicada a um dos maiores e mais versáteis talentos do cinema nacional. A partir das 11h, a emissora exibe uma maratona com cinco grandes sucessos estrelados pelo baiano.

Nascido em Salvador, tendo vivido também na cidade de Rodelas, no interior baiano, Wagner Moura é formado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Antes de alcançar o topo do reconhecimento global, consagrado recentemente no Oscar e no Globo de Ouro por sua atuação em O Agente Secreto, ele construiu uma base sólida nos palcos do teatro baiano e em produções emblemáticas no Brasil.

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A maratona do Canal Brasil oferece uma viagem por diferentes fases dessa trajetória, passando pela comédia, pelo drama e pela ação. Confira a programação completa da Maratona Wagner Moura:

11h00 – O Homem do Futuro (2011)

Direção: Cláudio Torres | Classificação: 12 anos | Duração: 111 min

Sinopse: O brilhante e infeliz cientista João "Zero" (Wagner Moura) vive amargurado após perder Helena (Alinne Moraes) durante uma humilhação pública há 20 anos. Ao testar uma de suas invenções, ele viaja acidentalmente no tempo até 1991, ganhando a chance de alterar o passado. No entanto, suas mudanças afetam drasticamente o presente.

12h45 – Saneamento Básico, O Filme (2007)

Direção: Jorge Furtado | Classificação: 12 anos | Duração: 112 min

Sinopse: Estrelado por Moura e Fernanda Torres, o longa acompanha os moradores de uma pequena comunidade no interior do Rio Grande do Sul. Para conseguirem a verba necessária para construir uma estação de tratamento de esgoto, eles decidem produzir um curta-metragem de ficção.

14h40 – Deus É Brasileiro (2003)

Direção: Cacá Diegues | Classificação: 12 anos | Duração: 110 min

Sinopse: Cansado dos erros da humanidade, Deus (Antônio Fagundes) decide tirar férias, mas antes precisa encontrar um substituto. Ele vem ao Brasil e acaba conhecendo Taoca (Wagner Moura), um pescador astuto que tenta usar o encontro para resolver seus próprios problemas pessoais.

16h35 – Ó Paí, Ó (2007)

Direção: Monique Gardenberg | Classificação: 14 anos | Duração: 96 min

Sinopse: Ambientado em um animado cortiço no Pelourinho, centro histórico de Salvador, o filme mostra a rotina de moradores que dividem a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela rigorosa síndica, Dona Joana. Irritada com a farra nos últimos dias de festa, ela decide punir os condôminos cortando a água do prédio.

18h15 – Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2011)

Direção: José Padilha | Classificação: 16 anos | Duração: 115 min

Sinopse: O agora coronel Nascimento (Wagner Moura) é transferido para a área de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Lá, ele descobre um sistema corrupto muito mais profundo do que imaginava, enquanto lida com conflitos pessoais envolvendo a ex-esposa, o filho e seu rival político, Fraga (Irandhir Santos).