CINEINSITE

Warner Bros. Discovery assina venda para a Paramount Skydance

Entenda os bastidores do acordo bilionário que cria o maior grupo de mídia do mundo

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/02/2026 - 21:57 h

Warner fecha venda para Paramount por US$ 110 bilhões após Netflix recuar
Warner fecha venda para Paramount por US$ 110 bilhões após Netflix recuar -

A Warner Bros. Discovery oficializou, nesta sexta-feira, 27, o acordo de venda para a Paramount Skydance, em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 110 bilhões (R$ 563,7 bilhões).

O anúncio, feito pelo diretor de receita e estratégia Bruce Campbell, ocorreu logo após a Netflix desistir formalmente de igualar a proposta rival.

Se aprovada pelos conselhos e órgãos reguladores dos EUA e Europa, essa união dará origem ao maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta, integrando marcas icônicas e um vasto catálogo de streaming e cinema.

Por que a Netflix desistiu do negócio?

A gigante do streaming, liderada pelos co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters, optou pela disciplina financeira. Embora tivessem quatro dias úteis para apresentar uma nova oferta, os executivos informaram que o valor exigido para superar a Paramount tornou o negócio "financeiramente pouco atraente".

“A transação sempre foi um ‘desejável’ pelo preço certo, não algo ‘indispensável’ a qualquer custo”, explicaram os CEOs em comunicado.

A Netflix buscava uma proposta de cerca de US$ 82,7 bilhões, focada em ativos específicos, mas a Paramount avançou com uma oferta que abrange todas as subdivisões da Warner, incluindo canais de peso como CNN, TBS e TNT.

Os detalhes da proposta vencedora da Paramount

A Paramount Skydance não poupou recursos para vencer a disputa. Confira os pilares do acordo:

  • US$ 31 (R$ 159,35) pagos em dinheiro, superando os US$ 27,75 oferecidos anteriormente pela Netflix.
  • A Paramount assumiu o pagamento da multa rescisória de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,3 bilhões) que a Warner deve à Netflix pela quebra do pré-acordo.
  • Caso órgãos reguladores barrem a fusão, a Paramount pagará uma multa de US$ 7 bilhões (R$ 35,9 bilhões) à Warner.

O que muda para o consumidor?

Com a criação deste novo titã do entretenimento, a expectativa é de uma reestruturação profunda nos serviços de streaming e na produção de conteúdos originais. A Paramount Skydance, liderada por David Ellison, agora detém o controle de franquias lendárias e redes de notícias e esportes que eram o pilar da Warner.

economia entretenimento Netflix Paramount Skydance Warner Bros. Discovery

x